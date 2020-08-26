Соскучившиеся по охоте барнаульцы устроили столпотворение у дверей Минприроды

В крае выдано уже более 40 тысяч разрешений на охоту Фото: Олег УКЛАДОВ

25 августа у здания Минприроды Алтайского края в Барнауле собралась огромная очередь из охотников, желающих получить разрешение на отстрел животных и птиц. Люди занимают очередь в 4 утра, так как все хотят получить необходимый документ до начала сезона охоты, который стартует 29 августа.

Как пояснили в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края, создавшиеся очереди – результат самоизоляции, введенный из-за пандемии. Кроме того, весной охота была отменена. За лето люди насиделись дома, ведь жаркие страны были закрыты, поэтому сейчас пытаются наверстать упущенное любым доступным способом, и почему бы не отправиться на охоту?

- В структуре минприроды нет выделенного штата сотрудников, занимающихся исключительно сезонной выдачей разрешений (в отличие, к примеру, от социальных структур). Приемом посетителей занимаются госслужащие, выполняющие и иные должностные функции. К сожалению, это проблема всей структуры охоуправлений во всех регионах страны, - отметили в ведомстве.

Кстати, получить разрешение на добычу пернатой дичи можно и в любой день предстоящего сезона: на утку, гуся - вплоть до 20 ноября, на тетерева, глухаря, рябчика – до 31 декабря. В крае выдано уже более 40 тысяч разрешений на охоту в общедоступных охотничьих угодьях и в угодьях охотпользователей.

Чтобы решить проблему со столпотворением у министерства, было организовано три способа подачи заявлений на получение охотразрешения:

- Прием заявлений при личном обращении. Время приема формируется в спецпрограмме ГИС «Охота»;

- Подача заявлений через портал Госуслуг, но забирать разрешение в таком случае все равно придется в ведомстве, при этом значительно сократится время обслуживания одного человека;

- Наконец, многие охотники ошибочно думают, что получить разрешение можно лишь в Барнауле. На самом деле, его можно оформить при обращении в территориальный отдел по месту жительства.

Ведомство призвало граждан соблюдать все санитарно-эпидемические правила: носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

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