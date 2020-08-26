На Алтае реализуется нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

Фото предоставлено Алтайскийм центром кластерного развития.

Одним из факторов повышения конкурентоспособности любой хозяйственной системы является рост производительности труда. Именно на решение данной задачи направлены мероприятия национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», стартовавшего в Алтайском крае в начале 2019 года. На сегодняшний день более 40 предприятий уже стали его участниками. Всего до конца 2024 года в национальный проект должны вступить не менее 98 предприятий.

В структуре национального проекта предусмотрена реализация трех федеральных (и одноименных региональных) проектов:

1. Системные меры по повышению производительности труда.

2. Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях.

3. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда.

Системные меры по повышению производительности труда.

Данный проект направлен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда путем оказания мер государственной поддержки, включая финансовые и нефинансовые меры, а также снижение административно-регуляторных барьеров.

Его задача - улучшение условий для опережающего роста производительности труда.

Нефинансовые меры поддержки, действующие в Алтайском крае в рамках нацпроекта:

- Акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала предприятий;

- Обучение управленческого звена предприятий-участников нацпроекта в программе «Лидеры производительности»;

- Международное сотрудничество и организация международных стажировок участников национального проекта.

Финансовые меры поддержки:

- Займы по программе «Повышение производительности труда» от Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 млн рублей сроком до 5 лет под 1% годовых.

Оператор проекта: Министерство экономического развития Алтайского края.

Фото предоставлено Алтайскийм центром кластерного развития.

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

Проект предоставляет квалифицированную помощь экспертов по устранению неэффективностей производственного процесса, обучение сотрудников предприятий методам повышения производительности труда и инструментам бережливого производства, специализированные тренинги, мастер-классы, площадочные обучения.

Оператор проекта: АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК).

ФЦК реализует проекты непосредственно на предприятии, где создаются индивидуальные решения по росту производительности труда за счёт устранения всех видов потерь. Реализация проекта в таком формате направлена на формирование новой культуры производительности труда и постоянного совершенствования системы производства.

Эксперты ФЦК присутствуют в Алтайском крае до 2021 года, после подобную поддержку будет оказывать региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), работающий с алтайскими предприятиями с декабря 2019 года.

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда

Проект направлен на обучение работников предприятий, отвечающих потребностям работодателей, обучение работников, находящихся под риском высвобождения для дальнейшего трудоустройства, подготовка кадров в целях замещения устаревших и непроизводительных рабочих мест и др.

Предприятия-участники нацпроекта могут получить возмещение расходов на обучение работников. Предоставляется возможность выбора направлений обучения и обучающих организаций. Участвовать в обучении могут работники производств, их линейные руководители, а также сотрудники обеспечивающих подразделений. Среди возможных рекомендованных направлений обучения - профессиональная подготовка по рабочим профессиям, инженерные и производственные компетенции, автоматизация и цифровизация процессов, управление качеством, затратами и др.

Оператор проекта в Алтайском крае: Управление Алтайского края по труду и занятости населения.

Фото предоставлено Алтайскийм центром кластерного развития.

Фабрика процессов

В марте 2020 года в Алтайском крае на базе центра «Мой бизнес» была открыта Фабрика процессов, которая является еще одним инструментом поддержки бизнеса.

Фабрика процессов - это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Обучение построено таким образом, что на основе реального производственного процесса участники могут на практике применить инструменты бережливого производства, научиться видеть потери, формулировать и решать проблемы. Это полностью интерактивный обучающий формат, в котором нет скучной теории и длинных слайдов, а есть много практики.

Кто может стать участником проекта?

Участником национального проекта могут стать предприятия с выручкой от 400 млн руб. до 30 млрд руб. в год, входящие в состав пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и ЖКХ.

Для участия в проекте важно:

- Готовность предприятия к изменениям, а также внедрению инструментов бережливого производства.

Желающие стать участниками нацпроекта и соответствующие базовым критериям отбора могут подать соответствующую заявку на сайте производительность.рф.

Подробную информацию об участии в проекте можно получить в Министерстве экономического развития Алтайского края и РЦК по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.