На месте барнаульского ЦУМа могут построить новый мультицентр с рестораном и отелем

Здание центрального универмага на пр. Ленина построили в 1964 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле не хватает современных коммерческих площадок для бизнеса. Предпринимателям негде снять офис, почетным гостям вечно не хватает мест в комфортабельных номерах местных гостиниц, а новым ресторанам приходится размещаться лишь на первых этажах жилых домов. Предложений для аренды вроде бы и навалом, да только выбирать предпринимателям не из чего. Почти 80% коммерческих площадей в деловом и историческом центре Барнаула морально устарели, а попытки построить на этом месте новый деловой центр заканчивались безуспешно. Эту проблему готов решить барнаульский предприниматель Евгений Ракшин, пишет «Толк». Бизнесмен предлагает построить общественно-деловой центр на месте ЦУМа.

Что хотят построить?

По проекту на месте центрального универмага должен появиться многофункциональный комплекс с гостиничными четырехзвездными номерами, конференц-залами, торговыми площадями на первых этажах, ресторанами, фитнес-клубами и т.д. В подземном этаже планируется разместить просторный паркинг для гостей и резидентов комплекса. Это должно решить острую проблему нехватки парковок в центре города.

Подземку отдадут под парковочные места для гостей и резидентов комплекса, тогда наконец-то в центре города можно не кружить дворами, чтобы припарковаться.

Кому это нужно?

Новое помещение нужно и для рестораторов, и для владельцев гостиничного бизнеса, и для молодых предпринимателей. Именно поэтому требуется мультицентр.

Кафе можно открыть в любой части города, но чаще всего предлагаются помещения на первых этажах в жилых домах – в зданиях, изначально не рассчитанных под это. Для них приходится строить необходимые инженерные системы и согласовывать работы с жильцами.

В барнаульских гостиницах уже не раз встала проблема с нехваткой места в люксовых номерах, когда проходят деловые форумы и важные переговоры с партнерами.

– Например, в 2021 году мы ожидаем Кубок мира по гребле, и тогда мы точно столкнемся с жестким дефицитом мест размещения. Так уже было, когда проходил, например, День поля. И так будет, если регион будет проявлять деловую и социальную активность, - рассказала изданию председатель региональной ассоциации «Алтайское гостеприимство» Татьяна Малышева.

Нет и современных свободных офисов для молодых предпринимателей, где было бы все необходимое для комфортной работы: удобные ресепшены, конференц-залы и зоны отдыха.

– Городу не помешал бы деловой мультицентр, объединяющий в себе множество функций, - подтверждает и председатель правления Союза предпринимателей Юрий Фриц.

Справка

Здание центрального универмага на пр. Ленина построили в 1964 году по типовому проекту. На сайте библиотеки им. Шишкова написано, что строительство нового универмага в Барнауле было связано с переменами в жизни страны. Тогда партия и правительство взяли курс на рост благосостояния населения страны. Впервые в послевоенные годы были снижены розничные цены на продовольственные и промышленные товары.

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