«Сибирская генерирующая компания» своевременно обеспечит тепло Барнаулу

Ремонт теплосетей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Срок готовности теплосетевого комплекса Алтайского края и объектов его коммунальной инфраструктуры к началу отопительного сезона - 15 сентября. СГК в городах своего присутствия с плановыми ремонтами своих теплосетей определенно справится.

В краевом центре, где компания обеспечивает теплом и горячей водой девять из десяти жителей, пользующихся централизованным теплоснабжением, уже выполнено 60% ремонтных работ. Об этом в ходе презентации публичного доклада о подготовке к зиме рассказал директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс.

Цена вопроса

Общая протяжённость сетей, находящихся в зоне его ответственности,- 1562 км. План ремонтной кампании текущего подготовительного сезона – 32 километра на 59 участках, в том числе магистральных и внутриквартальных сетей.

На перекладку труб и обновление инфраструктуры, влияющей на качество подачи отопления и горячей воды, направлено 1,3 млрд рублей(заметим, что ещё в 2018 году ремонтный фонд теплосетевого подразделения в Барнауле составлял всего около 350 миллионов рублей, -ред.).

Стоит сказать, что если в прошлом году акцент был сделан на магистральные сети, то в этом в приоритете обновление квартальных сетей, где фиксируется наибольшее число прорывов. Работы «точечно» также ведутся на инфраструктуре МУП «Энергетик», которую, напомним, СГК в декабре 2019 года взяла в управление по концессионному соглашению.

В ремонтной кампании текущего года задействовано восемь подрядных организаций из Барнаула и Красноярска. По словам Александра Гросса, ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, конечно, повлияли на ход работ (в основном, в сроках поставки материалов), но «не катастрофично». Сегодня на объекты ежедневно выходит порядка 500 работников, основные работы будут выполнены в срок, заверил спикер.

- У нас принято решение поставить сети на циркуляцию с 15 сентября. Запуск отопления у нас всегда где-то происходит в 20-х числах, ну если у кого-то будет необходимость, мы не будем этому препятствовать, по заявкам потребителей мы будем разрешать, - отметил директор теплосетевого подразделения.

Какие трубы надёжней?

К слову о материалах. В ходе онлайн- прямой линии руководитель ответил на вопрос некого «просвящённого» горожанина, почему компания не использует современные долговечные пластиковые трубы, а продолжает прокладывать металл, который якобы подвержен «погодным» воздействиям –со всеми вытекающими. Оказывается, пластиковые трубы имеют место быть, но никак не на «основной подаче», так как они для этого не предназначены. «Мы используем металлические трубы, которые выдерживают температуру 150 градусов Цельсия и давление 1,6 Мпа. Их диаметр варьируется от 100 мм – это внутриквартальные сети, до 1020 мм – это магистрали», -пояснил Гросс. И новые трубы имеют большой гарантийный срок.

Другое дело, что теплосети в Барнауле имеют высокую степень износа, почти половина магистральных сетей давно выработала 30-летний нормативный срок. И порой прорывы происходят рядом с замененным участком трубы, отчего у горожан возникают сомнения в качестве «местного» ремонта.

Контролировать может каждый

А контроль за ходом и качеством работ многоступенчатый, подчеркнул спикер. Он начинается с входного контроля за качеством материалов и заканчивается экспертизами промышленной безопасности теплосетей, которые проводят специалисты Ростехнадзора. И по ходу всех работ есть место гражданскому контролю.

На всех участках ремонта теплосетей СГК размещает баннеры и паспорт объекта с подробной информацией: кто ведет работы, что ремонтируют, когда закончат. Есть также данные ответственного и телефон для связи. У горожан появились вопросы, замечания, жалобы — можно и нужно звонить. Кроме того, на сайте компании https://barnaul.sibgenco.online на специальной карте можно оставить комментарий по качеству ремонта или последующего благоустройства. Для этого на карте нужно выбрать точку участка, о котором идет речь, и написать свое замечание, предложение (и благодарности приветствуются!). Текст появится на карте и его увидит не только руководство, но и все пользователи.

К слову

Барнаул - первая столица субъекта федерации, которая получила статус ценовой зоны. Он позволил установить по строгой формуле цену на тепло на 10 лет. Жители понимают, сколько будет для них стоить гигакалория ресурса, а Сибирская генерирующая компания может на более долгосрочную перспективу формировать свои планы по ремонтам теплосетей и замене оборудования.

В результате до 2029 года (включая работы прошлого и этого года) в теплоэнергетику краевого центра СГК вложит 7,8 миллиарда рублей. Это 132 км новых сетей, к которым ежегодно прибавляется по 10 км трубопроводов, перекладываемых по отдельной ремонтной программе.