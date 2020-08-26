Восемь фильмов вошли в программу Шукшинского кинофестиваля

Главное условие фестиваля - показ фильмов офлайн Фото: Олег УКЛАДОВ

XXII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль в этом году из-за пандемии коронавируса перенесли на сентябрь, хотя изначально была версия, он сможет состояться только в 2021-м. Несмотря на сжатые сроки, организаторы сформировали афишу основного конкурса.

- В этом году Шукшинский кинофестиваль по известным всем причинам пройдет в усеченном формате, без красной дорожки, приглашенных гостей и творческих встреч. Вместе тем, останется главная составляющая Шукшинского кинофестиваля – хорошее качественное кино, поднимающее актуальные проблемы нашего общества, нравственного выбора. Точные сроки проведения кинофестиваля, а также где будут организованы показы фильмов, мы сообщим позднее, - говорят в министерстве культуры Алтайского края.

После введения первого этапа снятия ковидных ограничений организаторы смогли назвать примерные сроки проведения – первая неделя сентября, но опять же все будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки. Дело в том, что главным условием, при котором может и должен пройти фестиваль – это показ фильмов офлайн – то есть либо в кинотеатрах, либо на открытых площадках. Оба варианта в предыдущие годы были отработаны в Барнауле и других городах и районах края. Проблема в том, что массовые мероприятия в регионе по-прежнему ограничены, а кинотеатры закрыты. Вероятнее всего именно этот факт пока сдерживает организаторов назвать точные даты.

Тем не менее, программа основного конкурса сформирована. В нее вошли восемь работ. Они были выпущены в 2019-2020 годах:

«Я свободен» (2019, Россия, режиссер Илья Северов)

В фильме рассказывается история, которая произошла в летнем детском лагере на морском побережье. Туда приезжает 17-летний парень Артем. Там он знакомится с двумя девушками и мальчиком Костей в инвалидной коляске. В дальнейшем он поможет ему справиться с призраками прошлого.

«Седьмой пробег по контуру земного шара» (2019, Россия, режиссер Виталий Суслин)

Эта история из жизни обычного провинциального жителя. Михаилу 59 лет, из которых он более 30 работает на автотранспортном предприятии. Живет там же, в мастерской при заводе. Однажды кладовщица Наташа предлагает ему сдать металлолом, хранящийся на складе, а деньги поделить пополам. Михаил долго думает, но соглашается. Правда в пункте приема его задерживают полицейские. Директор завода пожалел мужчину и не стал подавать заявление, но уволил. Теперь он без работы и без жилья…

«Отряд Таганок» (2020, Россия, режиссер Айнур Аскаров)

Художественный фильм, по одноименной повести Мустая Карима «Таганок». Главные герои фильма — компания из четырех ребят. Мальчишки вдохновлены фильмом «Тимур и его команда» настолько, что решают сделать что-нибудь хорошее, например, заселить рыбой озеро на вершине горы Кирамет. Конечно же, их путь будет сложным…

«Залиния» (2019, Россия, Вадим Дубровицкий)

У пятилетней Алины тяжело заболела мама. Отец девочки решает отвезти ее к своей сестре Ирме. Но у той уже есть свои двое детей, да и жизнь на селе не такая как в городе. Маленькой девочке приходится очень сложно, но, в конце концов, она становится своей. Правда, мечта вернуться к маме все же остается.

«Куратор» (2019, Россия-Грузия, режиссер Петр Левченко)

В своем кабинете застрелен мэр небольшого подмосковного города. Убийца – крупный бизнесмен Димур Кавсадзе. Преступление переворачивает жизнь города и области. Бывший «силовик» Данилин начинает поиски преступника, но сам он не так чист, как может показаться…

«Калашников» (2020, Россия, режиссер Константин Буслов)

Покинув фронт из-за тяжелого ранения, молодой сержант Михаил Калашников находит другой способ служить Родине. Конструктор-самоучка создает легендарный автомат. Конечно, получается далеко не с первого раза, но целеустремленность и талант делают свое дело.

«Нет Бога, кроме меня» (2019, Россия, режиссер Дмитрий Давыдов)

Главному герою 40. Он оставил жену и детей для того, чтобы ухаживать за матерью, которой под 70. У нее болезнь Альцгеймера. Все, чего хочет любящий сын – это сохранить в матери память о себе. Он увозит ее из деревни в город, чтобы начать с ней новую жизнь.

«Смотри как я» (2020, Россия, режиссер Егор Сальников)

Оля – безбашенная девчонка, которая воспитывалась в детдоме, но теперь она сбежала оттуда навстречу приключениям. Она знакомится с Максимом – сыном обеспеченного отца. Но не все в его жизни так гладко – он слепой. Вместе ребята решают сбежать на море.

Оценивать работы будет жюри, которое возглавляет ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин. Помогать ему будут оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев, режиссер, продюсер, сценарист Евгений Бедарев, режиссер, председатель алтайского отделения Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов, режиссер, продюсер, руководитель Молодёжного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин.

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