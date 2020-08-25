Попала в водоворот: в Алтайском крае друзья спасли тонущую девушку

Двое друзей смогли спасти девушку, которая тонула в Алее. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае двое друзей, Иван Чумакин и Юрий Шулятьев, спасли девушку, которая тонула в реке Алей. Смелых молодых людей наградят медалью «За спасение погибающих на водах», сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Все произошло в середине августа, когда друзья отдыхали на реке Алей в районе села Георгиевка Локтевского района. Ближе к вечеру молодые люди услышали крики, а вскоре увидели, что из воды показалась сначала голова, а потом рука тонущей девушки.

Первым спасать утопающую бросился Юрий. Подплыв ближе, он понял, что девушка попала в сильный водоворот. Молодой человек начал выталкивать ее из омута, но девушка, паникуя, сильно ударила парня в плечо.

–Тогда он собрал все свои силы и еще раз попытался ее вытолкнуть. И тут на помощь подоспел Иван. Он поднырнул под девушку. Общими усилиями ребята сумели вытащить тонувшую на берег, – отмечают в ведомстве.

Вскоре к месту происшествия подбежали родители и другие местные жители. Девушку смогли спасти очень быстро, медицинская помощь ей не понадобилась.

Что известно о молодых людях

Друзья – выпускники Георгиевской средней общеобразовательной школы Локтевского района. Юрий Шулятьев – активный участник школьных мероприятий, любит точные науки. Также он занимается спортом, является участником и победителем районных соревнований в составе команды, капитан сборной школы по футболу.

Иван Чумакин занимался футболом и волейболом. Сейчас служит в рядах Вооруженных сил РФ в должности командира танка 1-ой гвардейской танковой армии 2-ой гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-го мотострелкового полка.

Ранее мы сообщали о другом молодом человеке, который спас друга детства. Для этого пришлось нырять на глубину.

Напомним, в Алтайском крае растет количество происшествий на воде. Еще в июле было известно, что по сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 39%. Нередко жертвами водной стихии становятся дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае почти на 40% выросло число происшествий на воде

Есть массовые случаи гибели детей (подробнее)