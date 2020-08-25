Бизнес на костях: алтайские похоронщики заработали «в черную» почти 10 млн рублей

Виталий Иконников Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Алтайские похоронщики попались на незаконной деятельности. Они провели «в черную» порядка 6 тыс. договоров на общую сумму 9,8 млн рублей. Дельцы хоронили людей, используя муниципальную технику, ресурсы, но проводилось это все по черной кассе. Соответственно, налогов никто не платил.

Часть из этих денег шла на оплату материалов, другая оседала в карманах – сколько точно, еще только предстоит выяснить. По делу проходили сейчас уже бывший директор МУП «Специализированная похоронная служба» Виталий Иконников и его отец Евгений Иконников.

Фсбэшники нагрянули к ним в начале этого года. Было возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

- В ходе следствия мужчины признали вину. Суд назначил подсудимым наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа каждому, - сообщает региональный следственный комитет.

По словам гособвинителя Елены Сербовой, иск на возмещение нанесенных бюджету убытков может быть рассмотрен в ходе гражданского судопроизводства. В рамках уголовного дела он не заявлялся. На их счета и дорогие автомобили на общую суму более 4,7 млн рублей наложен арест для обеспечения будущего гражданского иска.

Не исключено, что внимания на похоронщиков обратили после ряда громких сканадалов. В прошлом октябре мы писали о незакопанных могилах мертворожденных младенцев и погибших людей, чья родня после их смерти не объявилась на кладбище Власихи. Погребение оплачивается из бюджета, но вышло так, что могилы пять дней стояли слегка присыпанными землей, тут же валялись надгробия, на которых можно было прочитать фамилии, даты жизни и смерти. Тогда руководитель предприятия Виталий Иконников назвал все это банальной халатностью.

Еще был случай связанный с деятельностью похоронщиков в марте 2018 года. Из-за войн ритуальных агентств оказались сорваны похороны – агенты не поделили клиента, а в результате пострадали люди, у которых и без того горе. А началось все с того, что семья узнала о смерти от похоронщиков раньше, чем им сообщили об этом официально. В итоге они обратились к другому агенту, и тут начались проблемы. Агенты не хотели выпускать клиента из рук и зарыли подготовленную могилу. Когда родня приехала на кладбище, чтобы проводить в последний путь умершую женщину, оказалось, что вырытая для нее могила закопана, да еще и на дорогу навалили снега, словно в попытке затруднить подход.

Тогда могилу закопала «Специализированная похоронная служба» Барнаула, которой руководил Иконников. По словам директора предприятия, они имели на это право из-за ошибок в документах. Дело быстро замяли, но информация попала к СМИ и о случившемся узнали правоохранительные органы.

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