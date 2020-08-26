Барнаул борется за звание «Город трудовой доблести»

В правительстве Алтайского края рассмотрели вопрос о присвоении Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести».

Изначально с такой инициативой в городскую администрацию обратились представители местного отделения партии «Единая Россия» и Барнаульский городской Совет ветеранов. По их мнению, краевая столица оказала колоссальную поддержку в годы Великой Отечественной войны, и поэтому имеет полное право носить гордое звание «Город трудовой доблести». Голосование за инициативу проходило с 25 июня по 1 июля, и ее поддержали почти 182,5 тысячи человек.

По словам главы города Вячеслава Франка, порядок присвоения звания продиктован Федеральным законом «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Одним из оснований является награждение предприятий и его работников государственными наградами или вручение им переходящих Красных Знамен Государственного Комитета Обороны. При содействии Государственного архива Алтайского края были найдены более 300 архивных документов, подтверждающих трудовую доблесть горожан.

Найдены более 300 архивных документов, подтверждающих трудовую доблесть горожан

- Установлены данные о количестве барнаульцев, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», - 32 485 человек - это более 15,5% от всего населения Барнаула на тот момент, - отмечает Вячеслав Генрихович.

Помимо этого, о подвиге жителей города не единожды писали во всесоюзной газете «Правда». В частности, 8 апреля 1943 года, 20 апреля 1945 г. Журналисты сообщали о вручении переходящего Красного Знамени Государственного Комитета Обороны заводу «Трансмаш», Барнаульскому вагоноремонтному заводу, а в выпуске от

17 марта 1944 года было написано о вручении станкостроительному заводу второй премии ВЦСПС и Наркомвооружения.

- Таким образом, в годы Великой Отечественной войны Барнаул являлся одним из важнейших тыловых центров страны, а его жители проявили массовый трудовой героизм и внесли существенный вклад в Победу. Предлагаю поддержать предложение администрации города о присвоении городу Барнаулу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», - отметил Вячеслав Франк.

Заместитель председателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь отметил, что всего существует три основания для присвоения почетного звания: вручение государственных наград предприятиям, их работникам и документально подтвержденные факты массового трудового героизма жителей города в годы войны. Все это у Барнаула есть, поэтому проблем с подачей пакета документов и ходатайством на имя президента страны не должно возникнуть.

Барнаул являлся одним из важнейших тыловых центров страны

- Степень проработки пакета документов и готовности их к рассмотрению на уровне правительства края и Законодательного собрания и затем направлению в Академию наук разная. Считаем правильным отработать механизм взаимодействия с Российской Академией наук по получению экспертного заключения по городу-претенденту и Оргкомитетом «Победа» именно на кандидатуре краевого центра. Исходя из анализа представленных документов, шансы на получение положительного экспертного заключения у Барнаула выше. Пакеты документов оставшихся трех муниципалитетов нуждаются в дальнейшей доработке, - отметил Снесарь.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал инициативу администрации города. Проект постановления «О ходатайстве Алтайского краевого Законодательного Собрания о присвоении городу Барнаулу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» внесен в повестку сессии 27 августа.