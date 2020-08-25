От прохлады к теплу: какой будет погода в последнюю неделю августа в Алтайском крае

В ближайшие дни температура воздуха в ночные часы будут в основном колебаться в пределах +6…+12 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В первой половину рабочей недели 24-28 августа в Алтайском крае будет дождливо и прохладно, однако уже к выходным, 29-30 августа, в крае заметно потеплеет. Об этом в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых.

В ближайшие дни температура воздуха в ночные часы будут в основном колебаться в пределах +6…+12 градусов, днем будет +22…+25 градусов. Во второй половине недели и до конца августа установится спокойная теплая погода без осадков, температура будет постепенно повышаться. К выходным, 29 и 30 августа, станет теплее.

–Первую часть недели районы Алтайского края будут находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов западного стационарного циклона. В дальнейшем ему на смену придет западный антициклон. Повыситься давление, а вместе с этим закончатся и осадки, станет теплее, – резюмировала Людмила Сырых.

Погода во вторник, 25 августа

Днем в Алтайском крае будет +20...+25 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, град. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

В Барнауле днем во вторник температура воздуха составит +20...+22 градуса. Вечером кратковременный дождь, гроза, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с

Погода в среду, 26 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +8...+13 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, град, по востоку местами сильные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +19...+24 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, град. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 13-18 м/с

В краевой столице ночью будет +9...+11 градусов. Кратковременный дождь, гроза. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 2-7 м/с

В Барнауле днем температура воздуха составит +20...+22 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 6-11 м/с

Погода в четверг, 27 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +8....+13 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +20...+25 градусов. В отдельных районах небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В краевой столице ночью будет +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер южный, 5-10 м/с.

В Барнауле днем в четверг температура воздуха составит +21...+23 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер западный, 3-8 м/с

В регионе действует штормовое предупреждение. До 26 августа местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Змеиногорском, Краснощековском районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

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