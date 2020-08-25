“Сокрытия случаев заболевания не было”: алтайские чиновники прокомментировали письмо врачей БСМП к президенту

Дмитрий Попов отметил, что БСМП в большинстве случаев оказывает экстренную неотложную помощь.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал коллективное письмо врачей краевой больницы скорой помощи (БСМП) к президенту, которые считают, что к массовому заражению персонала привело бездействие руководства учреждения и профильных чиновников.
Работа в боевых условиях
Дмитрий Попов отметил, что БСМП в большинстве случаев оказывает экстренную неотложную помощь. Сюда поступают пациенты не только из Барнаула, но и из других населенных пунктов Алтайского края. В первую очередь действия медперсонала направлены на спасения жизней поступивших больных.
5 мая в больницу с острой хирургической патологией привезли женщину, которую экстренно прооперировали. На следующий день стало известно, что пациентка контактировала с зараженным коронавирусом. Когда об этом узнали, проверили всех контактировавших с ней медработников.
В БСПМ.
Фото: Олег УКЛАДОВ
– Мы достаточно оперативно получили информацию от Роспотребнадзора. 7 мая больница уже прекратила госпитализировать пациентов во второе хирургическое отделение, где находилась пациентка на тот момент. 8 мая получили предписание, что должны прекратить госпитализировать в это отделение и что необходимо выполнить комплекс мер по предупреждению распространения этой инфекции, – отметил Дмитрий Попов.
Во время массового обследования персонала и пациентов выявили новые случаи заражения COVID-19.
– Были ли они непосредственно связаны с этой пациенткой или это также были варианты заносы, здесь, конечно же, требуется эпидемиологическое расследование. Но при таком количестве очень сложно установить, – добавил министр здравоохранения края.
22 мая приняли решение о прекращении госпитализации в краевую больницу скорой медицинской помощи, учреждение работало в качестве ковидного госпиталя. Пациентов доставляли в другие в больницы. После дезинфекции и других мероприятий в июне работу БСМП возобновили в прежнем режиме.
В БСПМ.
Фото: Олег УКЛАДОВ
– Сложная больница в части того, что достаточно много пациентов экстренных. Сегодня невозможно по отсутствию повышенной температуры или кашля сказать, что пациент не инфицирован коронавирусной инфекцией, – сказал Дмитрий Попов.
В настоящее время организован вариант обсервации, шлюзование. Однако и это не исключает опасность заноса коронавирусной инфекции, а только минимизирует ее.
– Учреждение работает в сложных, я бы сказал в боевых условиях. Медицинский персонал в первую очередь должен соблюдать все меры безопасности в отношении себя – ношение средств индивидуальной защиты, обработка поверхностей. Соблюдение всех требований, которые являются необходимостью, – добавил министр.
«Сокрытия случаев заболевания не было»
В своем обращении к президенту работники медучреждения ставят под сомнение достоверность результатов тестирования лаборатории алтайского Роспотребнадзора и считают, что есть попытка скрыть информацию о заражении.
Замурководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина на это ответила, что групповая заболеваемость в краевой больнице скорой медпомощи была первой крупным очагом в лечебном учреждении региона.
В БСПМ.
Фото: Олег УКЛАДОВ
– Министерству здравоохранения, управлению Роспотребнадзора приходилось работать в сложных условиях, когда мы впервые в таком объеме отрабатывали все противоэпидемические мероприятия, пытались локализовать заболеваемость. Сокрытия случаев заболевания не было. Все, как заболевшие (лица с клиническими проявлениями среди персонала и пациентов), так и инфицированные вошли в статистику, – подчеркнула Ульяна Калинина.
Что сказано в письме медработников БСМП
Их коллективное обращение поступило в администрацию президента РФ в начале августа, сообщает “Банкфакс”. Медики считают, что, действия руководства больницы и профильных чиновников привели к массовому заражению персонала медучреждения COVID-19. Кроме того, по их мнению, обстоятельства случившегося скрывают от общественности.
Авторы обращения просят президента России Владимира Путина инициировать проверку Генпрокуратуры РФ и, при наличии признаков преступления, направить материалы в Следственный комитет России.
Напомним, ранее должность главврача БСМП Алтайского края по собственному желанию покинул Владислав Бомбизо. Он руководил учреждением с 2011 года. Сейчас Бомбизо продолжит работу в качестве главного хирурга Алтайского края.
Новым главным врачом медучреждения назначили Андрея Макина.
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