Коронавирус в Алтайском крае на 25 августа 2020 года: прививки могут начать ставить осенью

Последние новости о коронавирусе на 25 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о коронавирусе в Алтайском крае по состоянию на 25 августа 2020 года, в регионе возобновили плановую помощь в поликлиниках и больницах. Речь о ряде больниц в районах, а также Барнауле – всего 44 медучреждения.

Также сообщается о начале прививочной кампании от гриппа. Медики хотят провести ее в максимально короткий срок на тот случай, если осенью появится возможность ставить прививки от коронавируса.

Данные на 23.59 24 августа

- В этом году прививочную кампанию против гриппа необходимо провести в максимально короткие сроки, потому что осенью возможна вакцинация против коронавируса, - заявила главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Что касается статистики, то ежедневный прирост заболевших показал небольшое снижение. За сутки было выявлено 65 инфицированных. Общее число заболевших составило 11 251 человек, умерших – 306, выздоровевших – 9722.

По данным оперативного штаба, сейчас насчитывается 119 тяжелобольных, на аппарате ИВЛ – 39.

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Охват тестированием в последнее время – от 127 до 133 на 100 тыс. населения края в день. Ежедневный темп прироста составляет 0,6-0,7%. Алтайский край превышает российский показатель, который равен 0,5 (далее)