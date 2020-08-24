До копейки. Больная раком 8-летняя Маша Грачева пообещала вернуть деньги за лечение

Маша постепенно начинает гулять, хотя после этого сильно устает Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Восьмилетняя Маша Грачева из Барнаула, больная раком мозга, пообещала родителям вернуть деньги, потраченные на ее лечение. Об этом рассказала мама девочки Анна Грачева.

- Сегодня Машу удалось вытащить на улицу, немного посидели на лавочке вместе с братом и племянниками. А так обычно, когда была теплая погода, мы ездили к бабушке, купаться в бассейн. Маша чувствует сильную усталость после таких прогулок, да и вообще очень сильно устает , - говорит Анна Грачева.

Напомним, в июле Маше внезапно стало хуже. Она попала в реанимацию, после чего ее экстренно прооперировали. Родители же параллельно с этим объявили срочный сбор средств на специальное лекарство. Деньги благодаря неравнодушным людям удалось собрать за считанные дни и девочка начала получать лечение. Все это время медики наблюдают за ее состоянием.

- Сейчас трудно оценить, помогает ли лечение, так как нужно, чтобы прошло три месяца с момента как мы начали принимать препарат, - говорит мама Маши. – Маша всегда была болтушкой с кучей вопросов, «что?», «почему?», да «как?». Сейчас ей очень трудно говорить. Но, тем не менее, ее очень волнует вопрос, а как же она будет рожать детей, ведь это больно и каждый день нам говорит, что внуков мы от нее не дождемся. И еще сказала, что когда вырастет, то вернет все деньги, которые мы потратили на лечение.

Уже больше года юная жительница Барнаула Маша Грачева стойко борется с тяжелым заболеванием - диффузной глиомой ствола головного мозга. Девочка уже побывала на лечении в Южной Корее. На некоторое время удалось сдержать рост злокачественного образования. Но минувшей весной состояние ребенка резко ухудшилось. Медики приняли решение провести повторную лучевую терапию в Санкт-Петербурге. После возвращения домой Маша постепенно приходила в себя, но потом ей опять стало хуже. В июле ее прооперировали.

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