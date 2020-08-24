19-летний детдомовец с Алтая два года вымогал деньги у сирот

Лидеру группировки было 19 лет на момент начала преступной деятельности. Фото: Олег УКЛАДОВ

19-летний детдомовец возглавил «банду» (по материалам уголовного дела – это организованное преступное сообщество), которая на протяжении почти двух лет занималась вымогательствами и разбоями, «отжимая» у сирот положенные им по закону деньги. Не гнушались бандиты и нападениями на предпринимателей. Жертвами стали 20 человек, 8 из них – дети-сироты, многие из которых оказались без крыши над головой, но никому ничего не рассказывали из-за страха за свою жизнь. Шпана действовала под покровительством местного авторитета, который обещал защиту от полиции и претензий других криминальных лидеров.

Лидеру группировки Егору Некрасову (имя изменено) было 19 лет на момент начала преступной деятельности. На одной руке наколка «Спаси и сохрани», на другой – «Аллах акбар». «Блатная» речь. Среднего роста, спортивный, отрастил бороду. Жесткий и агрессивный. Такие с детства привыкают не давать себя в обиду, да и как по-другому в детдоме?

После окончания 9 класса школы-интерната Егор пошел учиться на повара. Там познакомился с парнями, которые «двигались на улице и могли решить любой вопрос». Сначала его это не интересовало, а потом АУЕшная (АУЕ - запрещенная организация в России) культура затянула. Как-то он помог такому же, как он детдомовцу обналичить деньги – снять их тот не мог – паспорт находился у социального педагога, который отказался отдавать документ, пока тот находился под опекой.

- Он предложил знакомому сделать временный паспорт. Некрасов оплатил расходы на фотографии и госпошлину. После чего они оформили карту и перевели на нее деньги. За свои услуги Некрасов получил 120 тысяч рублей, - говорит заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Алтайскому краю Игорь Калиничев.

После этого случая Некрасовым заинтересовался местный криминальный авторитет. Ему стало известно, что тот «расчехлил по беспределу» (цитата из показаний – прим. авт.) детдомовца. Согласно арестантской идеологии, забирать деньги у воспитанников детских домов по воровским понятиям и принципам запрещено и потребовал от него вернуть сумму. Тот подчинился. Но при этом авторитет сказал Некрасову, что тот может продолжать заниматься этим делом, но о каждом таком факте сообщать ему, а также платить половину дохода в «общак».

Били и запугивали

Некрасов собрал вокруг себя «бригаду». Часть из них были такими же детдомовцами. Как у всяких хищников, у этих была своя кормовая «поляна» – академия гостеприимства, промышленно-экономическом колледж, аграрный университет. Именно в этих учебных заведениях учились многие сироты, на счету которых находились немалые суммы. Нужно было только дождаться их совершеннолетия… Способы отъема денег были разными – от уговоров до обмана и угроз. С девчонками обращались помягче, парней, если те артачились, могли избить.

- Если потерпевший отказывался передать деньги, его начинали брать «измором»: постоянно искали, отлавливали. Все это приводило к тому, что молодые люди соглашались передать деньги, - говорит следователь Игорь Калиничев.

Одной из потерпевших стала студентка академии. Девушке надо было перевезти мебель, и она не знала к кому обратиться. Черт дернул, попросила помочь Некрасову, который часто бывал у ее общежития. Так она попала в поле зрения группировки.

Егор ей помог, а когда дело было сделано, они поехали прокатиться по городу, и аферист начал предлагать ей купить квартиру за 400 тысяч рублей. Девушка почувствовала неладное и отказалась, но от нее не отстали – начали просить денег, то в долг, то на ремонт машины.

Как-то девушку главарь попросил приехать к торговому центру, где мурыжил ее три часа. Лишь бы отвязаться, та перевела вымогателю, который все это время орал на нее и давил, 50 тыс. рублей. Потом они угрожали избить ее парня, и девушка снова переводила им деньги, а потом снова и снова. Это все могло бы продолжаться и дальше, если бы ребята не уехали в деревню на границе региона и не выключили телефоны.

И это не единственная история – другие перечисляли по 200-400 тысяч шайке якобы в долг. По другой схеме сиротам предлагали вложить деньги в бизнес, быстро провернуть их и получить прибыль. Естественно, что своих финансов «вкладчики» больше не видели.

«Меня тут режут»

Одно из нападений произошло летом 2018 года. Лидера вымогателей вызвал к себе криминальный авторитет и предложил поднять денег с парня, который якобы торговал наркотиками, «за барыжничество». Собрав помощников, Некрасов поехал к нему на квартиру.

Шпана без труда попала в дом и начала избивать хозяина, требуя деньги. В какой-то момент в кармане Степана (имя потерпевшего изменено) зазвонил телефон, оказалось, что это его бабушка.

- Меня тут режут, - крикнул парень в трубку, прежде чем один из нападавших выбил у него из рук телефон.

Ауешники* (АУЕ - запрещенная организация в России) продолжили избивать парня. В какой-то момент Степан ударил главаря в ответ. И это стало как красная тряпка для быка. Некрасов пошел на кухню, взял нож и нанес несколько ударов. К счастью, парень отделался легкими порезами, а налетчики ушли.

Часа через полтора спасать внука приехала перепуганная бабушка. Все вокруг было в крови, мебель перевернута. А сам Степан с заплывшим глазом и перебинтованной полотенцем ногой сидел на диване. Бабушке он рассказал, что к нему ворвались неизвестные, хотя он знал некоторых из них, но заявлять в полицию он не хочет.

Вымогатели

Еще одной жертвой стала предпринимательница, которая занималась продажей овощей и содержала столовую узбекской кухни. Весной 2018 года налетчики затолкали ее в машину и повезли в лес – поговорить. Когда они приехали, главарь вытащил её из салона, а его подельник хорошенько саданул женщину по голове, сказав, что она «барыга». Напуганная женщина попыталась выяснить, что от нее требуется. Ответом были – деньги.

Когда экзекуция была окончена, лидер малолетних ауешников* (АУЕ - запрещенная организация в России) сказал, что может «крышевать» её, чтобы подобных ситуаций не повторялась. Взамен она будет периодически передавать ему деньги – «по возможности».

- Она ответила, что не нуждается в помощи, после чего к ней снова подошел один из нападавших, схватил за ворот куртки и начал трясти, требуя передать деньги. Испугавшись, она согласилась, сказав, что займет у подруги необходимую сумму, - рассказывает следователь.

Ее отвезли домой, подручный Некрасова на прощанье сдернул с нее серьгу, порвав мочку уха. Ей дали срок до ближайшего воскресенья собрать 100 тыс. рублей. Но предпринимательница не стала этого делать. Примерно через неделю она услышала стук в двери, а в глазок увидела своих мучителей. Один из них сказал: «Гуля, открывай». Она испугалась, сказала, что вызовет полицию, и жулики ушли.

Через некоторое время она сильно заболела и пошла к врачу. Женщина оказалась беременной. Плоду было около четырех недель. Примерно через 2-3 недели у неё случился выкидыш.

Вместо послесловия

Егор Некрасов сейчас сидит в СИЗО. Говорит, что был не прав, заключил сделку со следствием, раскаялся. Но суд не поверил – дал 11 лет строгача. Приговор не вступил в законную силу и обжалуется. Расследование уголовных дел в отношении других участников, в том числе, криминального авторитета, которого обвинили в организации этого преступного сообщества, рассматриваются в суде, пишет региональный СК.

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