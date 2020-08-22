Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 августа 2020: число заболевших и выздоровевших продолжает расти

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по-прежнему растет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по-прежнему растет. Заболевших уже более 11000 человек. Среди них, в том числе, свыше 900 детей до 17 лет включительно, сообщает опрештаб.

В настоящее время проходят лечение – более 1100 человек, из них в госпиталях находятся свыше 700 пациентов, амбулаторное лечение получают 445 человек.Тяжелобольных пациентов – 108, на аппарате ИВЛ – 27

Данные на 22 августа. (фото: yandex.ru/covid19/)

По данным на 23 часа 22 августа, из общего числа заболевших 173 случая – завозные, 5524 – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 11115 заболевших короновирусная инфекция выявлена: 2 932 – у больных внебольничной пневмонией, 3 478 – у заболевших ОРВИ, в 4 705 случаях – бессимптомное течение.

К счастью, выздоровевших также становится больше с каждым днем. С начала пандемии из больниц края выписали более 9600 пациентов.

Данные на 22 августа 2020 (фото: оперштаб)

Всего в регионе скончался 301 человек с коронавирусом, в том числе 112 случаев от COVID-19, 184 – иные причины смерти, пять случаев находятся на экспертизе, по информации от 22 августа.

Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся более 2300 человек. Всего в Алтайском крае на COVID-19 обследовали свыше 363 тыс.человек.

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