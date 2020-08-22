Из-за пожара из барнаульской многоэтажки эвакуировали 56 человек

В многоэтажке горел балкон в квартире на первом этаже Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле днем 22 августа произошел пожар в девятиэтажном здании на улице Юрина,204 б. Спасатели оперативно эвакуировали жильцов. Об этом “Комсомольской Правде - Барнаул” сообщили в краевом управлении МЧС.

К моменту прибытия пожарных в многоэтажке горел балкон на первом этаже. На месте происшествия работали шесть звеньев газодымозащитной службы.

Спасатели эвакуировали из охваченного дымом подъезда 56 человек, из них 12 детей. Кроме того, пожарные спасли еще четырех жильцов, все они взрослые. К месту происшествия выезжали медики.

У здания, в котором был пожар. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На тушение огня был подали многофункциональный ствол, проложили магистральную линию. В течение 15 минут возгорание удалось локализовать, еще 25 минут потребовалось для полной ликвидации последствий пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 10 квадратных метров.

На снимках с места происшествия видно, что балкон серьезно пострадал от огня. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Напомним, ранее мы сообщали, что поздно вечером 18 августа произошел пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Попова,76 в Барнауле. Тогда спасатели эвакуировали из здания более 80 человек. Кроме того, в квартире, в которой произошел пожар, нашли мужчину. Он успел надышаться едким дымом. К счастью, пострадавший выжил, его госпитализировали.

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