В больницы и дома престарелых Алтайского края вместо молока поставляли суррогат

Полицейские выяснили, что с 2018 года аферисты поставляли молочный продукт под видом молока Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае задержали нескольких человек, подозреваемых в мошенничестве при поставках молочной продукции, сообщает краевое управление МВД.

Полицейские выяснили, что с 2018 года аферисты поставляли молочный продукт под видом молока, сообщая заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о качестве этой продукции.

Предприятие заключало договоры поставки с организациями социальной сферы - больницами и домами престарелых, в том числе и по госконтрактам. Общая сумма ущерба составила около 5 млн рублей.

Предприятие заключало договоры поставки с организациями социальной сферы - больницами и домами престарелых. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В настоящее время правоохранители установили пять участников группы, в том числе предполагаемого 40-летнего организатора.

–Сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю совместно с сотрудниками Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведен ряд обысков в жилищах подозреваемых и на заводе-производителе продукции, – отмечают в ведомстве.

Полицейские изъяли более 1,4 млн рублей, три автомобиля, молочную продукцию, средства связи, электронные носители.

Полицейские изъяли более 1,4 млн рублей. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Возбудили и расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

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