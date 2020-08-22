День Российского флага отмечают в Барнауле

В Барнауле проходят выставки, флешмобы и концерты Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Столица Алтайского края в субботу, 22 августа, присоединилась к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

Некоторые мероприятия стартовали заранее, а вот именно сегодня пройдет основная часть торжеств. В их числе выставки, тренировки и многое другое.

Так в 9 утра в прямом эфире Краевого дворца молодёжи в социальной сети Instagram онлайн-тренировку проведет Михаил Казанин, ветеран прокуратуры Алтайского края. Трансляция будет идти с площадки в Центральном парке города. А в 16.00 на улице Эмилии Алексеевой, 10 состоится тренировка по мини-футболу.

И это далеко не все активности на этот день. В 12 часов в селе Гоньба на улице Калашникова, 7 начнется конкурс рисунков на асфальте «Три цвета России», а в 15 часов все в том же парке «Центральный» в небо запустят связку воздушных шаров в виде триколора.

Любителей музыки и танцев приглашают на площадку перед ДК «Южный». В 10.00 там начнется музыкальная акция «Под флагом единым!».

Кстати, те, кто хочет в этот день получить в подарок ленточку-триколор, могут найти волонтеров по следующим адресам:

8.00 - пересечение Северо-Западной и Смирнова

10.00 - Научный городок, 31

11.00 - Красноармейский, 104, площадь Победы, 1, площадь Советов.

12.00 - Нулевой километр, ТЦ «Бум», набережная Оби, Ленина от Горно-алтайской до Петра Сухова, ТРЦ «Юность»

13.00 - пересечение Профинтерна и Калинина, памятный знак Скурлатову

16.00 - сквер имени Титова, сквер Химиков

17.00 - Кулагина, 44.

Также праздничная программа разнообразна различными выставками. Так до 24 августа в библиотеке №11 работает выставка-витрина «Символика, рожденная историей». До 26 августа в библиотеке №1 можно посетить выставку книжной литературы «Овеян славой флаг Российский». До 28 августа библиотека №18 ждет гостей на выставку-историю «Триединство России». До 28 августа в библиотеке №15 работает выставка «Учимся гордиться прошлым». Библиотека №16 подготовила для своих читателей выставку фотоиллюстраций «Гордо реет стяг державный». Она будет открыта до конца месяца. Также выставка «Под флагом России» до 27 августа работает в библиотеке имени Ядринцева, а библиотека №20 подготовила выставку-символ «Святыня российской державы». Она приглашает посетить ее до 24 августа.