Барнаульское «Динамо» проведет первый домашний матч без болельщиков на трибунах

Начало игры в 17 часов, но увидеть ее можно будет только онлайн Фото: Анна СЕМИНА

Футбольный клуб «Динамо-Барнаул» сегодня, 23 августа, проводит первый домашний матч сезона 2020/21 в четвертой группе Профессиональной футбольной лиги.

Напомним, в этом сезоне бело-голубые выступают в новом для себя дивизионе «Урал-Приволжье», который теперь называется четвертой группой. Ранее у них уже прошел матч в Оренбурге, где динамовцы победили со счетом 4:0, а вот игру в Новотроицке с ФК «Носта» отменили из-за того, что ряд футболистов принимающей стороны получили положительные тесты на коронавирус.

На этой неделе состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором обсуждался данный вопрос. Ссылаясь на то, что принимающая сторона не смогла обеспечить условия проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, что повлекло срыв игры, команде все же присудили техническое поражение. Таким образом, барнаульцам записали победу со счетом 3:0.

И вот, наконец-то «Динамо» добралось до родного города. Сегодня, 23 августа, наши спортсмены проводят первый домашний матч. Соперников выступил команда «Звезда» из Перми. Игра начнется в 17 часов по местному времени. К сожалению, увидеть ее воочию болельщики не смогут. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки встреча пройдет в закрытом режиме, то есть зрители смогут увидеть ее только через онлайн-трансляцию. Ссылка на нее появится на официальном сайте «Динамо» непосредственно перед началом поединка.

Накануне матча к болельщикам обратился министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

- Наш губернатор Виктор Томенко подписал очередные изменения в указ. Теперь мы можем вернуться к проведению соревнований всех уровней, а также к тренировкам не только 25%, но и 50%. Помимо этого наши пловцы-сборники могут тренироваться в воде. Через две недели мы постараемся рассмотреть возможность открыть воду для всех категорий граждан. Ну, а самым важным событием этой недели должен стать домашний матч нашей команды «Динамо-Барнаул» со «Звездой» из Перми. Мы, конечно, ждали возможности очно поболеть, поддержать нашу команду, но, к сожалению, пока эпидситуация не позволяет этого сделать. Тем не менее, «Динамо», вы с вами, болеем за вас! Прошу всех поддержать их даже через мониторы! «Динамо», вперед! – сказал министр.

Следующий матч «Динамо» проведет 26 августа. Вопрос по присутствию на игре болельщиков пока остается открытым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Клуб «АлтайБаскет» прекратил существование из-за долгов

В конце июля руководство флагмана алтайского баскетбола – клуба «АлтайБаскет» объявило о переименовании команды в БК «Барнаул». Это вызвало бурю негодования среди болельщиков (подробнее)