На Алтае мужчина напал на офис микрозаймов с игрушечным пистолетом и ножом

Парень внезапно достал пистолет и потребовал отдать ему деньги. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске полицейские задержали двух парней, подозреваемых в разбойном нападении на офис микрозаймов. Пока один молодой человек с игрушечным пистолетом требовал деньги, его сообщник был снаружи и смотрел, чтобы в помещение не вошли посторонние, пишет региональное управление МВД.

В полицию обратилась сотрудница микрофинансовой организации. Девушка сообщила, что незнакомец зашел в офис и, угрожая пистолетом и ножом, заставил отдать деньги, хранящиеся в сейфе.

Благодаря рассказам сотрудницы офиса и записи с камеры видеонаблюдения, полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемого Вскоре задержали двух жителей Алтайского края, которые признались в содеянном.

Почему молодые люди пошли на преступление

Предварительно установлено, что у 23-летнего ранее судимого сельчанина были проблемы с деньгами. Для их решения он и предложил 18-летнему знакомому ограбить офис по выдаче микрозаймов.

Известно, что ранее мужчина часто бывал в Горно-Алтайске и успел присмотреть отдельно располагавшийся офис, который больше всех подходил для ограбления. В итоге молодой односельчанин согласился пойти на преступление.

– До этого заехали и купили пластмассовый пистолетик за 120 рублей. Потом поехали в Горно-Алтайск. Все это сделали постепенно, в течение 4-5 дней, обдумывали, – сообщил подозреваемый.

Договорившись с таксистом, который не знал о нападении, подозреваемые приехали к офису.

Как все произошло

Под видом клиента юноша, надев медицинскую маску, зашел в помещение офиса, а его приятель остался на улице, чтобы подать сигнал, если появятся другие клиенты.

В офисе молодой человек поинтересовался у сотрудницы условиями получения кредита. Девушка стала рассказывать о финансовых предложениях, а парень внезапно достал пистолет и потребовал отдать ему деньги. Сотрудница попыталась успокоить грабителя, но он достал из барсетки складной нож и пригрозил с ней расправиться.

В итоге испуганная девушка отдала грабителю деньги и он сбежал. Вместе с сообщником молодой человек сел в такси, а затем уехал.

Грабители смогли получить чуть более семи тысяч рублей, которые поделили поровну. Две тысячи из этой суммы они заплатили таксисту за оказанные услуги.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», – отмечают в ведомстве.

Подозреваемых заключили под стражу.

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