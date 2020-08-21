Будешь моей или умрешь: в Барнауле продавец фруктов преследовал девушку и залез к ней домой по трубе

Молодой человек впервые встретил девушку в марте этого года, когда она пришла в один из магазинов за фруктами. Фото: pixabay.com

В Барнауле 22-летнему продавцу овощей и фруктов понравилась покупательница, которую он стал преследовать. Молодой человек не ограничился угрозами и вскоре напал на возлюбленную в подъезде. Подробности этой истории “Комсомольской Правде" – Барнаул” рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Сербова.

Неразделенная любовь

В материалах уголовного дела сказано, что молодой человек впервые встретил девушку в марте этого года, когда она пришла в один из магазинов за фруктами. Жительница Барнаула ему очень понравился и он начал активно добиваться встреч, преследуя девушку. Парень говорил, что украдет ее и женится, просил согласиться.

Горожанка была не готова к этим отношениям, но. кажется, многочисленные отказы только раззадорили настойчивого ухажера. В один из дней он по металлической трубе поднялся к окну возлюбленной на третьем этаже. Молодой человек постучал в стекло, чем очень напугал девушку.

В один из дней он по металлической трубе поднялся к окну возлюбленной на третьем этаже Фото: Олег УКЛАДОВ

Она хотела, чтобы ее оставили в покое и распылила в его сторону слезоточивый газ. Однако несмотря на это, ухажер залез в квартиру через окно. Чтобы остановить “жениха”, пришлось звонить в полицию.

Пугающее видео и нападение в подъезде

Молодой человек не остановился на этом. Снова и снова он названивал понравившейся жительнице Барнаула и бесконечно признавался в любви. К тому же, парень был зол и обижен на свою избранницу, которая продолжала отвергать его. Желая отомстить за отказ и еще сильнее напугать девушку, он снял видео, пока был в магазине. В ролике парень говорит, что зарежет девушку, если она не не ответит взаимностью и не будет с ним. При этом молодой человек показывает нож.

Молодой человек угрожал ножом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Через месяц настойчивый продавец подкараулил девушку в подъезде ее дома. В этот раз он не ограничился угрозами, а ударил ее по голове, схватил за шею и вновь показал нож, сказав, что может убить. Девушка обратилась в правоохранительные органы.

Что решил суд

Уголовное дело рассматривал Железнодорожный районный суд Барнаула. Молодого человека обвиняли по ч.1 ст.119 УК РФ, ч.1 ст.139 УК РФ то есть в угрозе убийством, если имелись основания опасаться этой угрозы, а также в нарушении неприкосновенности жилища, то есть в незаконном проникновении туда против воли проживающего в нем.

Во время судебного заседания девушка простила настойчивого молодого человека. У него не было судимостей, поэтому дело прекратили в связи с примирением сторон.

Известно, что потерпевшая находилась на грани нервного срыва. В последнее время она боялась заходить в подъезд и сейчас встречается со психологом, чтобы восстановить эмоциональное здоровье. Возможно, девушка так устала от этой истории, что хотела, чтобы она скорее закончилась, поэтому и согласилась на примирение.

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