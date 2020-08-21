«Сговор и публичная порка»: у алтайского депутата забрали московскую квартиру за 65 млн рублей

Депутат АКЗС Владимир Попов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский депутат, бизнесмен Владимир Попов дал пресс-конференцию в Барнауле, в ходе которой рассказал о судебных тяжбах из-за квартиры в Москве, стоимостью 65 млн рублей.

- На самом деле ее рыночная стоимость 170 млн рублей, - говорит народный избранник.

Ранее Алтайский краевой суд по требованию прокуратуры обратил квартиру в пользу государства. Все дело в том, что суммарный задекларированный доход Попова и его супруги за три года не превышал трех миллионов рублей. Получилось, что источник дохода, на который куплено жилье, для проверяющих оказался не достаточно убедительным, хотя все документы были предоставлены.

- Мы решили купить квартиру в Москве, взяли ипотеку в банке. Примерно через год решили, что можем погасить ее досрочно. Это производилось следующим образом. Одну часть этой квартиры выкупила старшая сестра, вторую часть ипотеки перекрыли за счет другого займа. Были все документы. Как только погасили ипотеку, к нам сразу возникли вопросы. Самое интересное, что проверяющие были настолько назойливы и тщательны, что все равно нашли бы к чему придраться – был бы четвертый, пятый круг проверки. Они даже проверили доходы моих родителей, который скончались много лет назад, - говорит народный избранник.

Примечательно, что суд первой инстанции, встал на сторону Попова, однако позже, после апелляции прокуратуры, квартиру все-таки забрали.

По мнению Попова, этот случай - сговор и публичная порка в назидание другим депутатам. А его адвокат Алексей Воронцов считает, что ситуация, с которой пришлось столкнуться его доверителю, уникальная, так как в стране еще не было случая, когда в отношении депутата запускали процесс отчуждения недвижимости.

Сейчас алтайский депутат собирается добиваться справедливости в вышестоящих инстанциях.

Кстати

Также Владимир Попов прокомментировал громкую историю, когда на его семейный праздник была приглашена известная певица C.C. Catch и ее якобы «родстве» с ним.

– На празднике было несколько режиссеров, включая Алексея Голубева, который продюссирует «Евровидение». Был еще один человек, которого не заметили, C.C. Catch на его фоне меркнет. Как получилось, что об этом начали говорить. Звонит журналист, говорит, вот, там приехала C.C. Catch, мол, правда? Я говорю, да, посидели по-семейному. Он спрашивает, она что, вам родственница? Говорю, сестра родная. И утром из-за этой шутки я проснулся знаменитым на всю страну, - говорит Попов.

По словам депутата, со многими известными деятелями шоу-бизнеса его связывают дружеские отношения. Во многом это связано с тем, что его дочь – молодая певица Диана Завидова (Диана Ди).