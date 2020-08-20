На Алтае спасли школьника, повисшего на балконе 6 этажа

Скриншот видео/ Инцидент Рубцовск

20 августа стал вторым днем рождения для 8-летнего мальчика из Рубцовска. Ребенок чуть было не упал с шестого этажа, повиснув на балконе. Мать школьника в этот момент ушла в больницу, и он остался дома один. Зачем ему понадобилось выбираться за балкон - пока неизвестно. Не исключено, что не смог открыть дверь и решил таким образом выйти на прогулку. Сейчас с мальчиком работают психологи и полиция.

К счастью, все обошлось. Висящего на балконе школьника заметили и сразу же позвонили в МЧС.

- В 7.35 поступил сигнал, что на шестом этаже повис ребенок. От выезда до спасения прошло 15 минут. Повезло, что у него под ногами была опора. Парень продержался, все нормально. Спасатели приехали, действовать надо было быстро, время шло на минуты и даже секунды. Побежали наверх – на крышу быстро не выбраться, пока найдешь старшего по подъезду с ключами... Поэтому стучались к соседям. Открыли жильцы на восьмом. Оттуда бросили страховку и с помощью альпснаряжения один из ребят спустился. Работали Александр Сакаев, Александр Гомон и Сергей Ганенко. Ганенко спускался, остальные обеспечивали безопасность, - рассказал начальник поисково-спасательного отряда Александр Грачев.

Спасатель остался с мальчиком, пока его мама не вернулась домой. Женщину вызвонили по телефону и рассказали о ЧП. Перепуганная женщина прибежала через десять минут в слезах. Все это время спасатель оставался с мальчиком. Обошлось без ЧП, но, похоже, что и мама, и ребенок надолго запомнят эту историю. Один натерпелся страху, а второй предстоит теперь пообщаться с пднщиками из полиции и сотрудником следственного комитета, который проводит доследственную проверку.

- Если бы не мужчина, страшно представить, что было бы. Молодец, обнять тебя и расцеловать! Не растерялся, не испугался высоты и что сам мог упасть, поступок настоящего мужчины! – комментирует горожанка Ирина Чарская в группе «Инцидент Рубцовск», где опубликовано видео чудесного спасения.

- Мужчина с 8 этажа - герой нашего времени, спасибо огромное! Пока смотрела, чуть не разревелась... Мальчишке «люлей» от родителей надо, - пишет Евгения Орлова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский полицейский спас двух тонущих женщин

ЧП произошло в конце июня на озере недалеко от села Шипуново. Женщина с дочерью заплыли на середину озера Вахитово, но тут поднялся сильный ветер (подробнее)