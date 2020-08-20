«Долина смерти». Алтайские археологи хотят создать музей на месте кладбища древних людей

В лагере волонтеры воссоздают жилье и предметы быта древних людей. Фото: Наталья Вязанцева
Проезжаем село Сентелек в Чарышском районе – здесь уже можно попрощаться с мобильной связью и другими благами цивилизации. В последнем населенном пункте на пути, в селе Машенка, нет даже магазина. Дальше только чуть размытая дождем горная дорога, на раз-два мы буксуем. Здесь ценится только полный привод. На внедорожнике нас цепляет Михаил Сафронов. Он руководит археологической экспедицией в долине реки Межеумок – куда мы и направляемся.
Михаил Сафронов, организатор экспедиции. Фото: Наталья Вязанцева
Приезжаем на место. Потрясающе красиво. Но главное здесь - не это.
– Здесь переворачивается история, – говорит мне участник археологической экспедиции Семен Шейкин.
Дело в том, что на этом месте археологи нашли древнее кладбище.
Долина смерти
– Вся долина - это огромное древнее кладбище разных времен, здесь хоронили людей на протяжении четырех тысяч лет, начиная от афанасьевской культуры вплоть до скифов. Может, это своеобразная долина смерти.., - рассказывает руководитель Алтайского археологического общества Михаил Сафронов.
Орудие труда древнего человека. Фото: предоставлено Михаилом Сафроновым
На этом месте археологи работают уже второй год. Здесь находят артефакты неолита, афанасьевской культуры, раннего железного века. Самое древнее, что удалось найти – это орудия палеолита, первые люди появились здесь именно в эту эпоху.
– Это настоящая археологическая жемчужина, – говорит ведущий научный сотрудник Алтайского археологического общества Сергей Ситников.
Археолог Сергей Ситников. Фото: Наталья Вязанцева
Музей под открытым небом
В планах у археологов – создать самый крупный в Сибири музей под открытым небом. Его посетители будут изучать историю, которая творилась прямо на этом месте.
– Обычный человек сможет приехать и увидеть, как хоронили людей. Конечно, кости мы не оставим открытыми, это цинизм. Мы не будем осквернять память предков. Сделаем копии, муляж будет похоронен как оригинал, – объясняет Михаил Сафронов.
А может быть, гости музея будут не только изучать историю, но и дополнять ее собственными открытиями. Отойдя на несколько метров от экспонатов, можно будет самому принять участие в раскопках.
Кусок древней посуды. Фото: Наталья Вязанцева
Археология с нуля
Вместе с профессиональными археологами на раскопках работают волонтеры со всей страны. Школьники, студенты приезжают из разных городов, чтобы внести свой вклад в историю.
Волонтеры науки. Фото: Наталья Вязанцева
К примеру, студент Евгений Кухтан прилетел на Алтай из Москвы. Что интересно, он ни разу не был в экспедициях и даже не ночевал в палатке. Нашел информацию об акции «Волонтер науки» в интернете, вспомнил, как его учитель русского языка в старших классах с упоением рассказывал об археологических экспедициях. Подумал и решил: а почему бы и нет? За пару дней он уже научился отличать обычный камень от артефакта.
– Важны даже маленькие камушки, ведь на них есть следы обработки человека. По камушку можно понять, каким орудием его обрабатывали и определить его время, – говорит Евгений.
Реконструированные находки. Фото: Наталья Вязанцева
Первый раз здесь и девятилетний Дима Пилюк из Омска.
– Мы любим с родителями походы, больше всего – на Алтае. Я хочу стать археологом и совместить приятное с полезным, - рассказывает Дима.
Он уже успел найти древнюю керамику и ракушки. На этой экспедиции для него было бы большой наградой откопать какое-нибудь украшение или медальон.
– А когда вырасту, я мечтаю найти нового динозавра! – поделился он.
Ребята завершат свой последний этим летом, третий сезон 29 августа. И кто знает, какие открытия им удастся сделать за это время.
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