«Долина смерти». Алтайские археологи хотят создать музей на месте кладбища древних людей

В лагере волонтеры воссоздают жилье и предметы быта древних людей. Фото: Наталья Вязанцева

Проезжаем село Сентелек в Чарышском районе – здесь уже можно попрощаться с мобильной связью и другими благами цивилизации. В последнем населенном пункте на пути, в селе Машенка, нет даже магазина. Дальше только чуть размытая дождем горная дорога, на раз-два мы буксуем. Здесь ценится только полный привод. На внедорожнике нас цепляет Михаил Сафронов. Он руководит археологической экспедицией в долине реки Межеумок – куда мы и направляемся.

Михаил Сафронов, организатор экспедиции. Фото: Наталья Вязанцева

Приезжаем на место. Потрясающе красиво. Но главное здесь - не это.

– Здесь переворачивается история, – говорит мне участник археологической экспедиции Семен Шейкин.

Дело в том, что на этом месте археологи нашли древнее кладбище.

Долина смерти

– Вся долина - это огромное древнее кладбище разных времен, здесь хоронили людей на протяжении четырех тысяч лет, начиная от афанасьевской культуры вплоть до скифов. Может, это своеобразная долина смерти.., - рассказывает руководитель Алтайского археологического общества Михаил Сафронов.

Орудие труда древнего человека. Фото: предоставлено Михаилом Сафроновым

На этом месте археологи работают уже второй год. Здесь находят артефакты неолита, афанасьевской культуры, раннего железного века. Самое древнее, что удалось найти – это орудия палеолита, первые люди появились здесь именно в эту эпоху.

– Это настоящая археологическая жемчужина, – говорит ведущий научный сотрудник Алтайского археологического общества Сергей Ситников.

Археолог Сергей Ситников. Фото: Наталья Вязанцева

Музей под открытым небом

В планах у археологов – создать самый крупный в Сибири музей под открытым небом. Его посетители будут изучать историю, которая творилась прямо на этом месте.

– Обычный человек сможет приехать и увидеть, как хоронили людей. Конечно, кости мы не оставим открытыми, это цинизм. Мы не будем осквернять память предков. Сделаем копии, муляж будет похоронен как оригинал, – объясняет Михаил Сафронов.

А может быть, гости музея будут не только изучать историю, но и дополнять ее собственными открытиями. Отойдя на несколько метров от экспонатов, можно будет самому принять участие в раскопках.

Кусок древней посуды. Фото: Наталья Вязанцева

Археология с нуля

Вместе с профессиональными археологами на раскопках работают волонтеры со всей страны. Школьники, студенты приезжают из разных городов, чтобы внести свой вклад в историю.

Волонтеры науки. Фото: Наталья Вязанцева

К примеру, студент Евгений Кухтан прилетел на Алтай из Москвы. Что интересно, он ни разу не был в экспедициях и даже не ночевал в палатке. Нашел информацию об акции «Волонтер науки» в интернете, вспомнил, как его учитель русского языка в старших классах с упоением рассказывал об археологических экспедициях. Подумал и решил: а почему бы и нет? За пару дней он уже научился отличать обычный камень от артефакта.

– Важны даже маленькие камушки, ведь на них есть следы обработки человека. По камушку можно понять, каким орудием его обрабатывали и определить его время, – говорит Евгений.

Реконструированные находки. Фото: Наталья Вязанцева

Первый раз здесь и девятилетний Дима Пилюк из Омска.

– Мы любим с родителями походы, больше всего – на Алтае. Я хочу стать археологом и совместить приятное с полезным, - рассказывает Дима.

Он уже успел найти древнюю керамику и ракушки. На этой экспедиции для него было бы большой наградой откопать какое-нибудь украшение или медальон.

– А когда вырасту, я мечтаю найти нового динозавра! – поделился он.

Ребята завершат свой последний этим летом, третий сезон 29 августа. И кто знает, какие открытия им удастся сделать за это время.

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