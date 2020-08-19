Как вести себя рядом с энергообъектом Фото: предоставлено пресс-службой

Электричество давно стало таким привычным, что мы часто забываем о связанной с ним опасности. Филиал «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири напоминает взрослым и детям о правилах поведения вблизи энергетических объектов.

Не влезай - убьет!

С появлением моды на экстремальные видео и селфи местом притяжения для многих стали опоры ЛЭП. Взбираясь на высоченные конструкции, люди не понимают, что подобное восхождение может обернуться трагедией. Действующие линии электропередачи находятся под напряжением в тысячи раз выше, чем в обычной розетке. При таком напряжении не обязательно касаться проводов - получить электрический удар можно, просто приблизившись к проводам на несколько метров. Также велик риск получить травму от падения с высоты.

В МЭС Сибири подчеркнули, что практически на всех опорах линий электропередачи есть предупреждающие знаки и плакаты «Осторожно, электрическое напряжение», «Не влезай - убьет!». Не нужно их игнорировать - обращайте внимание, потому что это не просто слова, а предупреждение о реальной угрозе. Находиться вблизи ЛЭП нужно с большой осторожностью, а влезать на опоры - строго запрещено и смертельно опасно!

Видишь провод - отойди

Оборванные на линии провода - еще один источник угрозы. Упавший провод, находящийся под напряжением, образует на земле опасную зону в радиусе 8 метров. При его обнаружении ни в коем случае нельзя приближаться к этому месту, а покинуть опасную зону можно только особым шаркающим шагом, не отрывая ноги друг от друга. Энергетики называют его «гусиным» шагом. При этом запрещается прикасаться к каким-либо предметам и другим людям, находящимся в опасной зоне.

Итак, для сохранения собственной жизни и здоровья необходимо строго соблюдать следующие требования:

- не залезать на опоры ЛЭП;

- не набрасывать на провода различные предметы, не запускать воздушных змеев;

- не приближаться к оборванному проводу ЛЭП, лежащему на земле, или к дереву, на котором повис провод;

- запрещено играть в волейбол, футбол вблизи опор ЛЭП и под проводами;

- запрещено ловить рыбу в охранной зоне линий электропередачи и проходить под проводами с поднятой удочкой;

- запрещено влезать на деревья вблизи опор ЛЭП, особенно если кроны деревьев расположены очень близко к проводам.

Гибнут за металл

К печальным последствиям могут привести также действия похитителей металлических «уголков» с опор ЛЭП. Воздушным линиям в нормальном техническом состоянии ветровые нагрузки не страшны. Однако если с опор срезаны уголки, риск их падения возрастает в десятки раз. В случае падения опоры электричества могут лишиться несколько районов. А это больницы и многие другие социальные объекты, предприятия, дома, десятки тысяч людей.

Ради наживы похитители рискуют не только электроснабжением городов, поселков и предприятий, но и собственной жизнью. Их не останавливает ни высота, ни риск поражения электрическим током. Напомним, магистральные сети находятся под напряжением 220 тысяч вольт и выше!

Раскрытием подобных преступлений занимается полиция. За повреждение объекта энергетики похитителям грозит до семи лет лишения свободы (статьи 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до миллиона рублей. Отвечать перед законом придется не только непосредственным исполнителям, но и приемщикам ворованного металла. По статье 175 УК РФ максимальный срок такой же, как за кражу.

Сотрудники МЭС Сибири призывают к бдительности. В случае обнаружения нарушения в охранной зоне ЛЭП звоните в службу спасения по телефону 112 или по номеру телефона диспетчерских служб, работающих в районе электросетевых компаний. Берегите себя и своих близких.

Знай!

Охранная зона ЛЭП - это земельный участок и воздушное пространство, отстоящие по обе стороны от крайних проводов. Ширина этого участка с каждой стороны составляет: для ЛЭП 220 кВ - 25 метров, для ЛЭП 500 кВ - 30 метров.