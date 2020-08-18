Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 19 августа 2020: гибели пациентов не от COVID-19

Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом в Алтайском крае Фото: pixabay.com

Распространение новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае пока не удается сдерживать, хотя число вылечившихся по сравнению с выявленными зараженными порой превышает в два раза.

Как сообщил оперативный штаб региона, так 19 августа положительный тест получил 91 житель края, а вот выздоровел 191 человек. Больше всего, что ожидаемо, больных дает Барнаул. В этот раз их было 43. По остальным территориям статистика следующая: Рубцовск – 13, Хабарский район -7, Новоалтайск – 6, Яровое – 3, Бийск, Заринск, Поспелихинский район – по 2 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Благовещенский, Егорьевский, Косихинский, Краснощековский, Локтевский, Первомайский, Рубцовский, Смоленский, Тальменский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Данные на 23.00 18 августа 2020 г. (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

Таким образом общее число инфицированных составило уже 10 802. К сравнению, выздоровели 9134. Лечение продолжают менее полутора тысяч пациентов. Чуть больше половины находятся в стационарах, а остальные на надомном лечении. Тяжелобольных насчитывается 122, на аппарате ИВЛ находится 30 пациентов.

Данные на 23.00 18 августа 2020 г. (фото: оперштаб АК)

Летальных случаев за сутки также произошло довольно много – шесть, но при этом ни в одном случае коронавирус не сыграл главную роль. Все летальные случаи произошли по иным причинам. Общая статистика говорит о 281 гибели пациентов с положительным тестом на COVID-19.