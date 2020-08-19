“Отвыкать от него было очень больно”: барнаульские школьницы спасли коршуна

Девушки принесли птицу домой и выходили. Фото: из архива героя публикации

В Барнауле подруги Елизавета Кехлер и Юлия Некрасова во время прогулки заметили травмированного коршуна. Девушки не прошли мимо птицы и взяли ее домой, чтобы выходить. В беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” Елизавета рассказала, как именно они помогали пернатому хищнику и почему расставаться с ним было непросто.

Находка в полях

Девушки гуляли в полях с собаками, Пандорой и Карой, и проходя мимо зарослей, заметили птицу. Когда четвероногие питомцы подошли к пернатому ближе, то он распушился, раскинул крылья в разные стороны, а потом с открытым клювом прижался к земле. Подруги поняли, что птице нужна помощь и решили взять ее с собой.

– Сначала мы подумали, что увидев нас, птица испугается и убежит, но она только распушилась. Нам не было страшно, коршун выглядел беззащитным. Испытывали к нему жалость, потому что понимали, что с птицей явно что-то случилось и он не просто так здесь. Да и как пройдешь мимо, если видишь, что нужна помощь. Следовало что-то сделать, а не бездействовать, ведь возможно, коршун бы не выжил без нашей помощи, – рассказывает Елизавета.

Вскоре коршуна начали брать на руки Фото: из архива героя публикации

Коршуна напоили прохладной водой, закутали в плед и унесли домой.

Жизнь в квартире

Школьница говорит, что коршун был в ужасном состоянии. Одну ночь он переночевал у Елизаветы и ел неохотно. Птицу посадили в коробку, на дне которой лежал плед.

–Коршун сразу заснул, потому что был обессиленный. Ночью я несколько раз вставала и проверяла его, все было в порядке – полная тишина, было видно, как он дышит, – вспоминает девушка.

На следующий день Елизавета увезла коршуна к своей подруге Юлии. В большой коробке сделали отверстия, там пернатый сидел ночью. Днем же он гулял по квартире, доходил до балкона, откуда смотрел в окно.

Птенец не любил лишний шум и суету мог спокойно сидеть рядом и наблюдать. Фото: из архива героя публикации

– Поили мы его со шприца, а кормили с пинцета маленькими кусочками мяса. Вместе с Юлией, по назначению врача, ставили ему уколы и давали пищу по часам. Коршун полюбил гулять по балкону и сидел на твердых предметах, держась за них лапами, что было полезным для укрепления его мышц, – говорит Елизавета.

Непростое расставание

С каждым днем птица двигалась все увереннее. Вскоре коршуна начали брать на руки. К сожалению, он так и не смог взлететь, хотя рентген показал, что никаких отклонений нет.

– Наши отношения с ним настолько наладились, что он мог спокойно целыми днями находиться со мной в комнате, сидеть рядышком или даже на руке. Когда я уходила из комнаты, то он следовал за мной. К сожалению, по каким то причинам коршун не мог летать. Он пытался, но все его попытки были тщетными, – написала на своей странице в соцсети Юлия.

В большой коробке сделали отверстия, там пернатый сидел ночью. Фото: из архива героя публикации

Спустя некоторое время девушки решили отдать птицу в надежные руки и связались с Артемом Кучером, руководителем общественной организации помощи диким животным «Ноев Ковчег».

–Конечно, расставаться птицей было очень сложно. За это время мы привыкли к нему, а он к нам. Птенец не любил лишний шум и суету мог спокойно сидеть рядом и наблюдать, никому не мешал. Отвыкать от него было очень больно. Мы надеемся, что у этого малыша все будет хорошо, и он будет чувствовать себя прекрасно. О его состоянии мы будем узнавать. Наверное, это было самым незабываемым спасением, – резюмировала Елизавета.

Что сейчас с птицей

Артем Кучер рассказал, что птица чувствует себя хорошо. Правда, из-за травмы крыла пернатый не сможет летать. Сейчас коршун находится на страусином ранчо в Барнауле.

Коршун в квартире. Фото: из архива героя публикации

– Девушки сделали все правильно. Конечно, кормить червями птицу не стоило, но как не крути - это белок животного происхождения. Самое главное, что коршун выжил, они немного привели его в чувство и поняли, что надо куда-то передать, это правильное решение, ведь содержание птицы – большая ответственность, – подытожил Артем Кучер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сова с милыми птенцами поселилась на участке у барнаульцев

Горожане стараются лишний раз не мешать совиной семье (подробнее)