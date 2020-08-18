Как в Алтайском крае наказал подростков, жестко избивших мальчика

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

Группа подростков, которая в начале июня жестоко избила ребенка в Камне-на-Оби понесла наказание. Подробнее об этом во время пресс-конференции 18 августа рассказала уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Работали на месте

После происшествия Казанцева анонсировала поездку в Камень-на-Оби, но из-за болезни не смогла побывать там лично. Однако в город выехала начальник сектора по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка Светлана Лыкова и опытный юрист. Специалисты встретились и поговорили с родителями

– Со всеми удалось обстоятельно, спокойно поговорить, взять письменные заявления, по ним работали. Кроме того, на протяжении двух с половиной месяцев я остаюсь на связи со всеми субъектами профилактики, ГУВД, родителями, – сказала Ольга Казанцева.

Наказание для ПДН

Проверка продолжалась долгое время. В итоге выявили недостатки в деятельности подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее мы уже писали, что в связи с этим краевой Следком возбудил уголовное дело по статье о халатности

– Причинение физического насилия стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих должностных обязанностей, – сообщали на сайте ведомства.

Деятельность ПДН регулируется ведомственным приказам. По словам чиновника, некоторые пункты были нарушены. В частности, связанные с учетом групп несовершеннолетних.

– Должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, общий анализ ситуации по профилактике правонарушений в Камне-на-Оби позволил сделать предложение по улучшению ситуации по профилактике семейного неблагополучия, – заявила уполномоченный по правам ребенка в крае.

Полиция. Фото: Олег УКЛАДОВ

Что стало с подростками

Известно, что все дети, которые участвовали в избиении живут в неблагополучных семьях, находящихся в социально-опасном положении. Ранее с ними проводили профилактическую работу, однако она не принесла заметного результата.

В настоящее время вышли в суд с предложением о мерах воспитательного воздействия в отношении трех несовершеннолетних. Одного ребенка поместили центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток. Ребенок проходил там интенсивную реабилитацию.

– Еще двое детей судом были привлечены к такой мере воспитательного воздействия, как помещение в закрытое образовательное учреждение. По одному ребенку решение суда уже вступило в законную силу 11 августа. Сейчас он уже уехал в центр временного содержания для несовершеннолетних. Дальше будет распределен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. По второму ребенку решение суда о мерах воспитательного воздействия сроком на три года было вынесено 11 августа. В случае отсутствия обжалования, оно вступит в законную силу через 10 дней, 21 августа, – сказала Ольга Казанцева.

Четвертый участник конфликта впервые попал в поле зрения правоохранителей, поэтому с ним организовали индивидуальную профилактическую работу.

Уполномоченный добавила, что родителей двоих подростков лишили родительских прав. Решение суда скоро вступит в свою законную силу.

Кулак. Фото: pixabay.com

Шумное приглашение

Ольга Казанцева сообщила, что недавно поступали сообщения о повторных нарушениях в Камне-на-Оби.

– С трех до четырех часов ночи трое подростков, о которых я говорила, пришли в дом к четвертому ребенку. Они предложили погулять, стучали в окна и забор. Однако сам несовершеннолетний уже был в социально-реабилитационном центре “Лучик”. В итоге дети ушли, а мать ребенка обратилась в полицию, – отметила уполномоченный.

В отношении родителей составили административные протоколы.

К криминальному движению не относятся

При изучении материалов этого дела возник вопрос, не принадлежат ли дети к криминальной субкультуре АУЕ, которая является экстремистской организацией, запрещенной в России. В ГУ МВД России направили официальный запрос.

– Ответ, который я получила, содержал информацию об отсутствии признаков принадлежности несовершеннолетних к данной субкультуре. Однако это не умаляет того, что дети совершали антиобщественные действия. Вероятнее всего, они имеют антиобщественные установки. С этими установками и с поведением, безусловно, нужно работать, – резюмировала детский омбудсмен.

Что произошло в Камне-на-Оби

Напомним, о случившемся “Комсомольской Правде – Барнаул” сообщила мать пострадавшего мальчика. Все произошло еще в начале июня. Группа подростков подошла к ребенку, который просто сидел на камне, и начали его избивать, записывая издевательства на телефон. После происшествия мальчику потребовалась госпитализация, так как у него обнаружили серьезные травмы.

– Били долго. На видео попало не все. Когда закончили снимать, избиение продолжилось. Неизвестно чем бы это закончилось, но драку увидела соседка, выскочила и остановила нападавших, - рассказала Елена, мать ребенка, - Они не давали встать на ноги, били ногами в голову, тело не трогали, там синяков нет. Наносили удары грамотно и четко, одним словом, знали места, куда бить.

История получила большой общественный резонанс. После конфликта мать подростка общалась с инспекторами ПДН.

– Мне сказали, вы же понимаете, вы - взрослый человек, а им по 13 лет. Они несовершеннолетние и уже стоят на учете. А раз уже стоят, то что им можно сделать? Оштрафуют родителей на 500 рублей и все. Я ответила, что не согласна на это и подняла шум, – сказал в июне Елена.

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