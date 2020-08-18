Исполнительный директор «Митпрома» о наследстве обанкротившегося свинокомплекса: «Это как в спорте: меняется тренер, и команда начинает играть»

На предприятии разводят собственную породу свиньи - алтайскую мясную Фото: из архива компании

Компания «Митпром», нынешний арендатор банкротящегося «Алтаймясопрома» - крупнейшего в крае свиноводческого комплекса, - планирует выкупить его активы и инвестировать в предприятие 4 млрд рублей. Мы поговорили с исполнительным директором компании Владимиром Воркиным о том, как «Митпром» намерен распорядиться своим наследством.

- Вы планируете выкупить обанкротившийся «Алтаймясопром» и через пару лет уже начать экспортировать свинину во Вьетнам, Китай, что в целом по Сибири редкий случай. Что будет обеспечивать такие планы?

- У нас есть стратегия развития предприятия, направленная на создание вертикально интегрированного холдинга. Должен быть замкнутый производственный цикл: производство, переработка свинины, растениеводство и создание кормов на собственном комбикормовом заводе. В итоге это должно дать хорошую конкурентную себестоимость на внутреннем рынке. В последнее время Россия также наращивает экспорт, мы становимся заметным игроком в мире. Но перепроизводство несет угрозу обвала цены, следовательно, выживет тот, у кого низкая себестоимость. Поэтому мы на базе «Алтаймясопрома» создаем подразделения растениеводства, чтобы сами могли обеспечивать себя кормами. То есть у нас есть перспектива создания очень комфортного устойчивого предприятия, количество работников которого будет расти до 450 - 500 человек. Если корма обеспечивают хорошую себестоимость, если ты по ним защищен, то решить вопрос с конкурентной зарплатой несложно. У нас зарплата в принципе выше, чем в самом районе.

- То есть вы стартуете на базе старого предприятия, берете ту же основу и просто оптимизируете управление?

- Мы проанализировали все возможности предприятия и просто реализовали их. Люди работают те же. Мне кажется, здесь уместна аналогия со спортом: ты приходишь в команду и не можешь купить новый состав, ты должен замотивировать игроков так, чтобы их отношение к игре поменялось, чтобы они поняли, что могут показывать отличный результат. В спорте много примеров, когда меняется тренер - и команда начинает играть.

Мы создали серьезную конкуренцию. Когда ты приходишь на банкротящееся предприятие, ты сталкиваешься с текучестью кадров. Людям долго не платили зарплату, существует отрицательный имидж. И если где-то есть чуть более комфортные условия, то грамотные специалисты туда уходят. Поэтому здесь сама жизнь диктует социальную политику. Если ты не будешь создавать конкурентные условия - и выше конкурентных, - ты никогда не развернешь поток, будешь постоянно обучать новых людей.

Мы стали лучше по всем показателям не благодаря ситуации на рынке. А наши показатели действительно выросли, и речь не только о количестве мяса и прочих производственных цифрах. Наши люди стали рожать детей, брать кредиты и ипотеки, а без уверенности в своем предприятии это было бы невозможно.

Компания «Митпром» Фото: из архива компании

- Акцент на кадрах и социальной политике?

- Мы на этапе возрождения предприятия пошли по очень простому пути, по аналогии со спортивной командой. Пригласили лучшего игрока - специалиста по технологии выращивания свинины с самыми высокими показателями в стране. Он у нас проработал полтора года, за это время мы существенно улучшили свои показатели и вырастили из своего коллектива ему замену.

Сильный селекционер для нас принципиален, потому что мы разводим собственную породу свиньи - алтайскую мясную. По-моему, это одна из немногих пород, которая выведена в России в постсоветское время, их по пальцам можно пересчитать. Эта порода сохраняет больше влаги в мясе, что делает его более сочным, и имеет ярко выраженные вкусовые качества - и это чувствуют наши покупатели. Формируется некая потребительская сеть, при прочих равных люди выбирают нашу продукцию. Таким образом, мы создаем задел на будущее, создавая качественный продукт. Это основа того, к чему мы идем: созданию вертикально интегрированного холдинга, дающего гарантированное качество продукта и максимальный комфорт сотрудникам.

Наша стратегия управления персоналом выстроена таким образом, чтобы коллектив сам себя начал улучшать. Мы ищем высококлассных специалистов и создаем для них условия. И речь не только о зарплатах. С учетом ценности профессиональных кадров мы можем еще индексировать зарплаты и предоставлять дополнительные условия - у нас бесплатное питание, мы доставляем работников с работы и на работу, оплачиваем топливо всем, кто использует свой транспорт, часть сотрудников имеет служебный транспорт. Для иногородних предоставляем общежитие, гостиницу или снимаем жилье. Каждый сотрудник получает в месяц полтуши свиньи. С одной стороны, это хороший стимул - всегда есть мясо, дома меньше работы. С другой, это вопрос биологической безопасности, поскольку сотрудники не должны разводить свиней дома.

Год назад мы создали систему премирования за рационализацию предложений - старый советский прием. У нас есть комиссия, которая в конце месяца собирает, кто что придумал. Мы это все обсуждаем и по степени полезности предложения выплачиваем сотруднику премию 10 - 15 тыс. рублей. Это, может быть, и немного, но сам климат формируется в коллективе, человек привыкает постоянно думать, у него есть возможность осмыслить то, что происходит вокруг, и предложить свою идею. Все в совокупности и дает эффект.

- И это работает? Люди действительно едут из города в район?

- Мне кажется, жизнь полна клише. Принято говорить, что люди уезжают, и, по статистике, так, наверное, и есть. Но если раскрыть потенциал района, то люди из города сюда поедут. Я могу заинтересовать человека условиями, которые вытащат человека из города. Мы здесь не ходим в магазин за продуктами питания, у нас свои сметана, молоко, овощи, мясо. В отличие от больших городов здесь за 10 минут можно перемещаться из точки в точку. Все вопросы решаются немного по-другому. В итоге у тебя здесь больше времени остается, больше денег.

Например, сейчас у нас парень устраивается. Он окончил в Москве юридический институт, отработал год, у него зарплата была 50 тысяч. Парень интересный, решили поставить его на контроль договоров, а их очень много. Договорились на зарплату на испытательный срок 30 тыс. У него, при условии, что есть питание, топливо и прочее, 25 останется, а в Москве от 50 у него не останется ничего. Да и света белого видеть не будет. Я абсолютно уверен, что если у него будет желание профессионально развиваться, то он прекрасно устроит себе здесь жизнь. Через год он может получить субсидию от государства на строительство своего дома, и ему этих денег будет достаточно, чтобы здесь построиться, а в большом городе нет.

Компания «Митпром» Фото: из архива компании

Никакого дискомфорта от жизни в Барнауле и работе в районе нет. Здесь горнолыжный курорт, до Шерегеша четыре часа езды, есть возможность каждые выходные ездить в горы с семьей. Квартира на берегу реки, до работы 40 минут, бензин за счет предприятия. Все в совокупности дает более комфортный старт.

- А район получает за ваш счет какие-то преференции?

- Мы в свое время договорились с руководителем района, что всегда будем принимать участие во всех программах софинансирования до тех пор, пока количество спортивных сооружений не будет больше количества пивнушек. Понятно, что нам тяжело и что мы арендаторы - если бы это была наша собственность, мы бы проводили активнее данную политику. Но даже в этой ситуации мы активно участвуем, по-другому эффекта просто не будет. Если ты не можешь отдать 1,52 миллиона в год на строительство спортивных площадок, то эти деньги все равно потеряешь на людях, которые пойдут в бар, а не на спортплощадку. У нас в Тальменке, например, планируется строительство ледовой площадки, а рядом бассейна, и все предприятия договорились, что каждое внесет свою сумму, порядка 10%. Сама идея, что в рабочем поселке появится ледовая площадка, бассейн - просто замечательная. Сейчас строится новая школа. Никто не уедет, если у тебя есть возможность иметь все необходимое на месте.

- И все-таки выкуп такого сложного актива - большой риск. Перепроизводство свинины, в общем сложная ситуация на рынке, пандемия. Не боитесь повторить судьбу предшественника?

- У нас есть пятилетний стратегический план, в котором учтены разные ситуации на рынке: откроется экспорт или нет, упадут цены на сырье и мясо или вырастут. Мы используем математическую модель, и она показывает, что при любом раскладе можно избежать красных зон (когда существуют разрывы по финансам и прибыль сокращается до такой степени, что компания начинает сама себя пожирать). Когда при долгосрочном планировании различных вариантов мы видим, что предприятие находится в зеленой зоне, мы уверены, что у нас есть будущее и перспективы. Эту перспективу, кстати, увидели и банки. Когда мы впервые обратились в банк, предприятию было всего два месяца, обычно организации возрастом менее года не кредитуются. Но через год нам уже удалось привлечь кредитные средства, и мы продолжаем сотрудничество. Последний раз компания перекредитовывалась весной, в начале пандемии, когда все прогнозы показывали дальнейшее ухудшение ситуации, но мы все же договорились с банками и получили предложение о более длинных кредитах. Это говорит о том, что они оценили наш пятилетний план, даже в сложившихся условиях нам удалось заложить расширение производства в рамках нашей стратегии.

Мне кажется, одно из главных экономических достижений нашей компании заключается именно в создании модели, позволяющей прогнозировать результаты работы при изменяющейся экономической ситуации и дающей уверенность банкам в том, что наши планы реализуются. А мы для их реализации приложим максимум усилий, у нас для этого есть все ресурсы и возможности.

Иван Корольков.