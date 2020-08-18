Светлана Леер: о главных принципах успешного юриста и ведении бизнеса удалённо

Светлана Леер. Скриншот с видео телеканала "Толк"

Телеканал "Толк" продолжает серию роликов о малом и среднем бизнесе в Алтайском крае. Это проект о личных бизнес-историях местных предпринимателей.

В этом выпуске программы корреспонденты встретились с бизнес-юристом, директором компании "Консалт-Плюс" Светланой Леер. Почему несколько лет назад все выбирали юриспруденцию, страшно ли начинать свой бизнес с нуля и как всё контролировать удалённо – об этом в видеосюжете.

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