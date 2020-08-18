Гребец Андрей Крайтор рассказал о том, за кого будет болеть на Олимпиаде

Андрей Крайтор провел для алтайских ребят несколько мастер-классов Фото: Анна СЕМИНА

Гребец Андрей Крайтор некоторое время хоть и не выступает в каноэ на профессиональном уровне и уже даже немного подзабыл, когда в последний раз стоял в лодке, но он по-прежнему кроме алтайской прописки имеет непосредственное спортивное отношение к нашему региону – он выступает в SUPе.

На Алтае он уже давно свой человек: сначала представлял регион на мировой арене в гребле на каноэ, а потом стал приезжать с мастер-классами и почти каждый раз это был настоящий марафон по городам и селам. Наверное, только однажды он смог уединиться в горах и просто отдохнуть. И вот, наконец-то, в этом августе Андрей практически неделю провел в Горном и испробовал практически все местные активности.

- Пару раз я уже бывал на Алтае, правда, только в Белокурихе, как-то на озеро Манжерок зимой ездил. Причем просто так, одним днем. И вот я с девушкой приехал в Горный. Просто покатались, побывали в Чемале, в тех краях, побывали на водопадах, покатались на квадроциклах, на лошадях… Это просто что-то невероятное! Я под огромным впечатлением от Горного Алтая! Обязательно сюда вернемся! – признается Андрей Крайтор.

В планах он себе уже наметил приехать на Алтае с большой группой единомышленников и продолжить свой отпуск. А пока его ждут соревнования, от которых он успел отвыкнуть. Ближайшие старты у Крайтора состоялись как раз в SUPе на Кубке президента в Москве в минувшую субботу и там он стал победителем на 200-метровой дистанции. Все-таки спринт его «коронка». А в воскресенье Андрей уже был на соревнованиях в Ярославле. Правда тут он стал лучшим в марафоне на 12 км. Следующая точка – Санкт-Петербург.

Вообще SUP (сапсерфинг или серфинг с веслом – прим.ред.) появился в жизни Андрея Крайтора в 2017 году. Тогда только собралась сборная России, и ребята собрались ехать на первый в своей истории чемпионат мира.

SUP - новая страница в карьере Андрея Крайтора Фото: Анна СЕМИНА

- Тогда я стал вторым на чемпионате России и не попал в команду. Потом я все же попал в команду и начал выступать, - продолжает Крайтор. – Механически SUP, конечно, сравним с греблей, но координационно сложнее. Дисциплин в нем больше, но принцип все же такой же.

Конечно, если рассматривать ситуацию в мире в целом, то сап-серфинг - это все же пока тема отдыха: туринг, прогулки, йога на досках. Профессиональных спортсменов еще не так много и, возможно, отчасти это дает фору, но конкуренция все же есть.

- А вот в лодке я сейчас не гребу вообще, но поскольку я тренируюсь в SUPе, функционально я готов. Так что скоро буду выступать на Кубке братьев Агеевых в Москве. Руки помнят, - шутит спортсмен. – Пойдут на 100 метров. Дам бой всем этим старым волкам!

Причем Крайтор признается, что в последний раз стоял в лодке как раз во время мастер-класса в Барнауле и в Китае, но это было чисто ради фотографии. А соревновался в крайний раз как раз на Кубке Агеевых, то есть год назад.

Спортсмен рассказал юным воспитанникам СШОР им. Костенко нюансы гребли Фото: Анна СЕМИНА

Сейчас Андрей все свое время посвящает тренировкам, но теперь он по другую сторону лодки – стоит на тренерском мостике и занимается с женской и мужской сборной Китая.

- В Китае у меня пока что все хорошо. Я иду по карьерной лестнице вверх. Сейчас я ассистент главного тренера по женскому каноэ и отвечаю непосредственно за техническую часть всего каноэ, как мужского, так и женского. Это новая должность, мне ее дали буквально четыре месяца назад. А начинал я как приглашенный специалист. Сначала люди просто приезжают туда. Там смотрят на их работу, но текучка большая. За мои два года поменялось 6-7 тренеров. Можно сказать, что я уже «дед» в сборной, - шутит Андрей. – Китайский язык я пока освоил на уровне технических подсказок спортсменам. А в быту максимум могу сказать «холодное пиво».

Контракт со сборной Китая у Андрея Крайтора был до Олимпийских игр в Токио, но так как их перенесли, то и договор автоматически продлили. Гребец признается, что если получится так, что в одном старте рядом будут стоять лодки россиянок и китаянок, то он без тени смущения будет болеть за своих девчонок. Своими в данном случае для него являются спортсменки Поднебесной, ведь он их наставник и вкладывает не только знания, но и душу.