Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 18 августа 2020: ожидаются новые послабления ограничительных мер

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 88 заболевших COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 88 заболевших COVID-19. Общее число инфицированных составило 10711. В их числе 937 детей в возрасте до 17 лет.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Барнауле выявили 41 нового инфицированного, в Бийске – девять, в Рубцовске и Яровом – по пять заболевших, в Кулундинском, Павловскогм районах – по три, в Славгороде, Новоалтайске, Завьяловском, Панкрушихинском, Топчихинском районах – по два случая заюолевания, в Заринск, Камне-на-Оби, Алтайском, Благовещенском, Красногорском, Крутихинском, Немецком национальном, Романовском, Рубцовском, Тальменском, Угловском, Шелаболихинском районах – по одному заболевшему.

Данный на 23.00 17 августа. Фото: оперштаб АК Фото: Олег УКЛАДОВ

Из общего числа заболевших 173 случая – завозные. 5445 человек заболели после контакта с ранее зараженными лицами, в 2706 случаях ковид выявлен у больных внебольничной пневмонией, в 3416 – у заболевших ОРВИ, в 4589 случаях – бессимптомное течение. На сегодняшний день в крае 114 тяжелобольных пациентов, на аппарате ИВЛ находится 34 человека.

За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса выздоровел еще 21 пациент. Общее число выздоровевших составило 8943.

Данный на 23.00 17 августа. Фото:https://yandex.ru/covid19/stat

Смертельных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано. Всего скончались 275 человек. Непосредственно от коронавируса умерли 109 человек, в 162 случаях выявлена другая причина летального исхода. Четыре случая находятся на экспертизе.

Планируется открыть бассейны

Есть вероятность, что к концу недели в Алтайском крае могут снять еще часть ограничений. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру спорта Алексею Перфильеву готовиться к открытию бассейнов и постепенному наполнению спортивных трибун, сообщает пресс-служба правительства региона.

После смягчения ограничений на спортивных объектах не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Поэтому в конце недели в правительстве планируют рассмотреть возможность увеличения загрузки фитнес-центров с 25 до 50 процентов, а также, если позволит эпидситуация, возобновить профессиональные тренировки в спорткомплексе «Обь».

– По открытию бассейнов продолжайте взаимодействовать с Роспотребнадзором, ищите варианты, как вовлекать эти спортивные сооружения по всему краю. Возможно, есть смысл возвращаться к тренировкам постепенно, хотя бы малыми группами, начиная со «сборников» и профессиональных спортсменов, - сказал Виктор Томенко.

Также губернатор поручил совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность допускать зрителей на спортивные состязания.

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