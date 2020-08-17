Дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода на неделе в Алтайском крае

Районы Алтайского края будут находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов западного циклона. Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе в Алтайском крае прогнозируют дождливую погоду, возможно усиление ветра. При этом в регионе будет тепло, днем воздух прогреется до +24...+29 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

В беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС, рассказала, что районы Алтайского края будут находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов западного циклона. В связи с этим в большинстве дней рабочей недели и ожидаются дожди. В отдельные дни усилится ветер.

Погода во вторник

Ночью 18 августа в регионе воздух прогреется до +11...+ 16 градусов. В западных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае будет +24...+29 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, град. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах порывы до 22 м/с.

В краевой столице ночью температура воздуха составит +12...+14 градусов. Без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.

В Барнауле днем во вторник температура воздуха составит +26...+28 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.

Погода в среду

Ночью 19 августа в регионе температура воздуха составит +10...+15 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в предгорьях местами сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +21...+26 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В краевой столице ночью будет +10...+12 градусов. В первой половине ночи кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 7-12 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +22...+24 градуса. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 7-12 м/с.

Погода в четверг

Ночью 20 августа в регионе температура воздуха составит +9...+14 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +20...+25 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В краевой столице ночью будет +10...+12 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

В Барнауле днем в четверг температура воздуха составит +21...+23 градуса. В начале ночи кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

По предварительному прогнозу, к этим выходным, 22 и 23 августа с выходом антициклона установится спокойная погода, преимущественно без осадков.

В региональном управлении МЧС напоминают, что до 21 августа в отдельных районах Алтайского края сохранится высокая пожароопасность. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности, не сжигать сухую траву и мусор, не разводить костры на отдыхе.

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