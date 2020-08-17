«Кровавое» озеро снял фотограф в Алтайском крае

Озеро Малиновое в этом году не такое яркое, зато соседний водоем поражает насыщенным тоном (фото: Сергей Братищев)

Фотограф из Новосибирска Сергей Братищев снял с высоты птичьего полета малиновое озеро Печатное в Михайловском районе Алтайского края. Одни окрестили его «мясным», другие - марсианским, но в любом случае оно завораживает и абсолютно точно не оставляет равнодушным.

Инфраструктуры в поселке, где находится озеро, практически нет. Поэтому основная масса туристов приезжает сюда исключительно за красивыми фотографиями розового водоема, который в этом году из-за обмеления, стал буквально кровавым. Это природное явление и запечатлел Сергей Братищев. Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.

- Листайте карусель, а потом ответьте на вопрос: вы видели вообще когда-нибудь что-то подобное? – пишет Сергей. - Этим летом основное направление для меня Алтайский край и Горный Алтай. Цель этой поездки была - Малиновое озеро (670 км от Новосибирска). Правда, из-за сухого и жаркого лета оно оказалось совсем не малиновым, зато озеро рядом - Печатное, просто сразило нас своим цветом (цвет воды обусловлен пигментом, который выделяет рачок артемия). К тому же из-за недостатка влаги соль проступила местами на поверхность воды, и образовались марсианские кратеры. Мы, конечно, были немного не в себе от увиденного…

«Очень похоже на стейк из мраморной говядины», «Фантастическое место», «Наше чудо природы», «Поразительно, даже представить такое не могла. Да ради этого стоило туда приехать. Невероятно!!!», «Просто невероятное волшебство», - пишут комментаторы под постом новосибирца.

По словам фотографа, как раз неразвитая инфраструктура отпугивает туристов задержаться на озерах чуть подольше. Практически единственное место, где можно остановиться – это частные дома близ озер и по большому счету население довольно приветливо и готово приютить гостей, но не каждого устроит такой «сервис».

- Провести ночь там можно, но будьте готовы к старообрядческому мытью в бане и туалету на улице, - признается Сергей. - В деревне есть магазины, и мы даже нашли круглосуточный банкомат, чтобы снять наличные. Пока ехали по улицам, почувствовали себя героями фильма «Назад в будущее», которых отбросило лет так на 30 назад. Но ради этих кадров и увиденного задержаться тут на одну ночь стоит.

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