Более 410 тысяч жителей Алтайского края находятся за чертой бедностью

Однако доля работающих бедных за последние годы в крае снизилась. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае свыше 410 тыс. человек имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, согласно данным за 2019 год. Об этом, а также о том, как именно власти помогают жителям региона на пресс-конференции 17 августа рассказали начальник управления края по труду и занятости населения Надежда Капура и министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

Сколько в регионе малоимущих

– Структура бедности определена не только возрастным составом, демографической ситуацией, сложившейся в Алтайском крае, но прежде всего структурой экономики, ее диверсификацией. На сегодняшний день мы видим, что наиболее бедное население проживает в сельской местности, более 77%, – сказала Надежда Капура.

Прежде всего, к таким малоимущим гражданам у нас относятся семьи с детьми. Их сейчас более 88% в структуре населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Однако доля работающих бедных за последние годы в крае снизилась. По словам Капуры, это связано с темпами роста зарплаты и в целом доходов населения, а также с мерами, принятыми на уровне правительства Алтайского края. Сегодня на тысячу работающих приходится около 882 неработающих.

Деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

– В течение последних 10 лет уровень бедности у нас снизился с 23,9% в 2010 году до 17,6% в 2019 году, – добавила Надежда Капура.

За это время в абсолютном значении из категории малоимущих вышли около 172 тыс. человек. В 2010 году доходы ниже прожиточного минимума имели 582 тыс. человек , в 2019 – около 410 тыс.

В чем суть программы по борьбе с бедностью

Региональная программа по снижению доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума на территории Алтайского края рассчитана до 2030 года. К этому времени уровень бедности в сравнении с показателями 2017 года должен снизиться в два раза. Еще одной задачей является обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

– Наша программа была разработана, исходя из конкретных условий социально-экономического развития Алтайского края, ситуации на рынке труда, демографической ситуации, уровня образования, доходов, состояния здоровья населения, участия в программах по социальной поддержке. Все это подчинено решению проблемы по выводу из трудной жизненной ситуации конкретного человека, конкретной семьи. Все это требует больших комплексных системных мер, – подчеркнула начальник управления региона по труду и занятости населения.

Во время пандемии программа была доработана и принята распоряжением губернатора Виктора Томенко.

– Мероприятия программы выстроены не только на решение конкретных жизненных ситуаций малоимущих граждан, но и направлены на рост благосостояния населения, в том числе, за счет поддержки реализации инвестиционных проектов, привлечение инвесторов, содействию занятости, установлению регионального МРОТ, – добавила Надежда Капура.

Программа действует на территории всего региона. Однако наибольшее внимание уделяют Новоалтайску, Алейску, Алейскому и Калманскому районам, потому что там эти проблемы стоят наиболее остро.

Деньги в конверте. Фото: Олег УКЛАДОВ

Каким именно помогают жителям края

Люди с низкими доходами уже получают различные меры соцподдержки. В частности, субсидию на оплату ЖКУ, ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и другую помощь. В крае сформирован региональный реестр, туда входят люди, доход которых ниже прожиточного минимума. В реестре уже 98,3 тыс. человек. Наиболее социально уязвимыми являются семьи с детьми.

– Цель программы в том, чтобы мы трудоспособным гражданам помогли выстроить их дальнейшую жизнь таким образом, чтобы они и работали, получали меры поддержки и смогли преодолеть порог, установленный ниже прожиточного минимума, – сказала Наталья Оськина.

Одним из основных инструментов преодоления трудной жизненной ситуации является социальный контракт. Так с 2013 по 2019 год помогли более 1,5 тыс. тысячам малоимущих семей, средний размер помощи составил в 2019 году 22 тыс. рублей.

Сейчас в регионе уже заключили более 1,8 тыс. контрактов. Из федерального бюджета выделили около 244 млн рублей, еще почти 2,5 млн добавили из краевых средств. Большинство контрактов направлены на поиск работы и трудоустройство, обучение, развитие личного подсобного хозяйства.

Напомним, ранее мы сообщали, что в настоящее время на рынке труда Алтайского края наблюдается напряженная ситуация. Она вызвана ограничительными мероприятиями, которые были введены по решению правительства РФ. В регионе растет безработица, на учете в службах занятости стоят около 34,8 тыс. человек. В сравнении с прошлым годом этот показатель увеличился более чем в два раза, тогда цифра составляла 16 тыс. человек.

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