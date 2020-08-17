Все на старт! Спортшколы Барнаула объявили набор детей

Во многих спортшколах занятия начинаются с осени Фото: Олег УКЛАДОВ

Осенью помимо школы также начинаются дополнительные занятия, в том числе в спортивных секциях. Часть из них, конечно же, занимается и летом, но некоторые открывают наборы именно к учебному году.

Футбол

Барнаул давно называют футбольным городом. Он воспитал немало спортсменов экстра-класса, которые известны не просто за пределами региона, но и страны. На сегодня краевая столица неплохо представлена и в российской премьер-лиге: Александр Соболев (ФК «Спартак»), Александр Ерохин (ФК «Зенит»), Кирилл Боженов (ФК «Химки»), Артем Шаболин (ФК «Урал»), Евгений Городов (ФК «Краснодар») и т.д.

Для будущих чемпионов открыты двери сразу нескольких именитых школ Барнаула. Среди них «Динамо» (адрес: Барнаул, пр. Ленина, д. 152а). В настоящее время спортшкола ведет набор мальчиков 2014 года рождения. Для зачисления необходимы следующие документы: медицинская справка, копия свидетельства о рождении, копия страхового полиса от несчастного случая. На первой тренировке при себе необходимо иметь спортивную форму и обувь. Тренировать ребят будет опытный наставник – Константин Валерьевич Белозерский. Справки по телефонам: 8(3852)539-921, 8983-358-5033.

Еще одна школа с громким именем – СШОР Алексея Смертина (адрес: Барнаул, ул. Энтузиастов, 12-В). Помимо того, что здесь набирают мальчишек, это единственная школа, которая ведет группы девочек. И, стоит признать, успешно. Наши девушки даже получают вызовы в национальную сборную. Так что шанс прославить родной край есть у всех! Для записи на занятия необходимо предоставить медицинскую справку, копию свидетельства о рождении и согласие на обработку персональных данных. В настоящее время ведется набор детей в группу начальной подготовки (2013 год рождения), а также в группы 2006-2012 годов рождения. Контакты наставников по каждому году отдельно можно найти на сайте спортшколы. Девочек (2007 -2013 г. р.) тренирует Оксана Жбанникова (8963-537-44-32).

Кстати, в ближайшем будущем в Барнауле появится филиал академии футбола имени Льва Яшина. Он будет работать на базе футбольной школы «Динамо». В настоящее время все оформляется документально. После подписания договора в академию переведут всех воспитанников, уже занимающихся в «Динамо», а также тренерский состав.

Помимо этого, объявлен набор мальчиков в возрасте от пяти лет в секцию футбола в клубе «Темп» (адрес: Барнаул, проезд Балтийский 1-й, 9). А малышей от трех лет ждет секция «Мастербол». Для ребят проводят теоретические занятия и тестирование; техническую, тактическую, физическую и психологическую подготовку; предоставляют современный инвентарь, проводят соревнования и сборы. Заявку можно оставить по телефону 8913-254-2605.

Родителям стоит помнить, что заниматься спортом могут только абсолютно здоровые дети и подростки Фото: Олег УКЛАДОВ

Хоккей

Хоккей в нашем городе тоже не менее популярная секция. Тем более, что в большинстве случаев занятия бесплатные. В настоящее время ведется набор мальчиков 4-7 лет в спортшколу клуба «Алтай» (адрес: Барнаул, улица Жасминная, 3). Подготовка включает в себя обучение основам катания на коньках, физическая подготовка, техника владения клюшкой, тренировки в зале и на льду, развивающие игры и упражнения, общение со сверстниками. Просмотр проводится по адресу: улица Жасминная, 3. Телефон: (3852) 555-957.

Волейбол

Спортшкола по волейболу «Заря Алтая» (адрес: Барнаул, ул. Георгия Исакова, 113а) проводит прием нормативов в группы начальной подготовки (юноши 2009−2012 года рождения). Они пройдут 30 августа и 6 сентября. При себе кандидаты в команды должны иметь допуск от врача-педиатра, спортивную форму, копию свидетельства о рождении, копию медицинского полиса, копию СНИЛС, копию ИНН и фотографии размером 3×4 (четыре штуки). Точное время и место проведения приема нормативов будут объявлены дополнительно. Справки по телефону тренера: 8-913−234−77−12 (Кутузова Ольга Петровна).

Как рассказывают специалисты, тренировки по волейболу развивают у детей мышечную массу и гибкость, создаются благоприятные условия для корректного формирования костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата. Простыми словами у ребенка формируется правильная осанка и правильная работа суставов, отрабатывается смекалка и быстрота реакции, развивается прыгучесть, ловкость и сила, а также способность ориентироваться в пространстве, ну и, конечно же, прививается любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Спортивная гимнастика

Именитая школа спортивной гимнастики, в которой занимался сам Сергей Хорохордин, принимает на занятия мальчиков шести лет и девочек 5−6 лет для занятия спортивной гимнастикой в группах на бюджетной основе. Для прохождения тестирования и сдачи нормативов также следует взять справку у педиатра. Тестирования проводятся ежедневно. Телефон для справок: (3852) 33−00−19. Адрес школы: (адрес: Барнаул, ул. Петра Сухова, 62).

Пока еще можно успеть попасть на просмотр в секции Фото: Олег УКЛАДОВ

Тхэквондо

Если все предыдущие виды спорта предполагают раннее начало занятий, то единоборства нет. Так спортшкола по тхэквондо «Олимпийские надежды» (адрес: Барнаул, ул. Папанинцев, 96) объявила о наборе группы начальной подготовки мальчиков и девочек 9−12 лет. Предварительная запись желающих по телефону в Барнауле: (3852) 667−167. Для зачисления в спортшколу необходимо пройти контрольное тестирование. Дата и время сообщается дополнительно.

Для прохождения тестирования при себе необходимо иметь допуск педиатра, где конкретно будет стоять формулировка «к занятиям тхэквондо допущен», спортивную форму (спортивные штаны, футболка, обувь для улицы), копию свидетельства о рождении, копию медицинского полиса, копию СНИЛС, фото размером 3×4 (четыре штуки). Дополнительная информация по телефонам: (3852) 667−167, 8913-272-7555 (замдиректора по спортивной подготовке Слуянова Нина Николаевна).

Горные лыжи и сноуборд

А пока зима не пришла и есть время подтянуть физическую подготовку, самое время записаться в спортивную школу олимпийского резерва «Горные лыжи» и Avalman Kids Club(адрес: Барнаул, ул. Абаканская, 3-г). В эти дни они проводят набор детей в возрасте от четырех до восьми лет в группы начальной подготовки в отделения горных лыж и сноуборда. Занятия проходят в Барнауле на склонах горнолыжного комплекса «Авальман», а также работает филиал в Белокурихе на базе «Благодать» (адрес: Белокуриха, пер. Горный, 30). Кстати, в летнее время тренировки также проводятся и преимущественно на открытом воздухе. Справки для поступающих по телефонам: (3852) 500−508 (Барнаул), 8913−212−85−58 (Белокуриха).