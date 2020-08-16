Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 17 августа 2020: почти тысяча инфицированных детей

Ежедневный прирост остается на уровне менее 90 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 17 августа 2020: из 10,6 тысяч зараженных почти тысяча – дети до 17 лет включительно. Такие данные приводит региональный оперштаб по профилактике распространения инфекции.

По последним данным, ежедневный прирост остается на уровне менее 90 человек. Всего с начала пандемии специалисты подтвердили 10623 случая заражения инфекцией. Выявляют как по контакту с ранее зараженными, так и по признакам ОРВИ и пневмонии. Так, 172 случая – завозные, 5320 – по контакту, 2650 – по внебольничной пневмонии, 3395 – по признакам ОРВИ. Количество бессимптомных больных составляет практически половину от общего числа подтвержденных случаев – 4578.

Данные на 16 августа. Скриншот сайта Яндекс. Коронавирус

На данный момент вылечились от коронавируса 8922 человека. Лечение продолжают 1426 пациентов: часть в госпиталях, часть на дому. При этом, 115 больных сейчас находятся в тяжелом состоянии, 34 из них – на аппаратах ИВЛ.

Летальных исходов за сутки не прибавилось. С начала пандемии зарегистрировано 275 случаев гибели пациентов, у которых был диагностирован ковид, 109 человек скончались именно от инфекции, 163 – по иным причинам. Эксперты выясняют причины смерти еще четырех человек.

На самоизоляции находится чуть больше 3000 человек. За сутки в крае проверили на коронавирус 2135 человек, за все время тестированием охватили более 346 тысяч человек.

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