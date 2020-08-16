Алтайская семья на тракторе помогла огнеборцам ликвидировать лесной пожар

Мужчины с помощью трактора начали перекапывать землю Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайские спасатели поделились еще одной героической истории: житель поселка Черепановск Змеиногорского района вместе со своими сыновьями помог спасателям ликвидировать серьезный лесной пожар. Мужчины с помощью трактора начали перекапывать землю, чтобы пламя не распространялось. Благодаря им всепоглощающее пламя удалось остановить.

Серьезный пожар в лесном массиве произошел 9 августа. На место выдвинулись силы и средства Змеиногорского пожарного гарнизона и Боровлянского лесхоза. В это же время возле пожара оказалась семья Савиных, которая с помощью трактора начала перекапывать траву с землей вдоль кромки леса.

Пламя было серьезное и быстро распространялось, уничтожая сухую траву. Вскоре оно перекинулось и на трактор, которым управлял глава семьи. Когда это увидели сыновья мужчины, они кинулись его оттуда вытаскивать. Однако младший сын Виктора Савина Роман, не раздумывая, занял место отца и продолжил рыть землю.

Когда пожарные прибыли, на тракторе уже горела обшивка двери. Пожарные потушили транспорт и приступили к ликвидации пожара на площади 500 квадратных метров.

- Руководство пожарно-спасательной части Змеиногорского района благодарит жителей поселка Черепановск Виктора Александровича Савина и его сыновей Андрея, Романа и Алексея за проявленную бдительность и помощь в тушении пожара, - говорится в сообщении.

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