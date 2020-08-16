На Алтае авиаторы и спецназовцы спасли заблудившегося в лесу пожилого мужчину

Мужчина потерялся в густом лесу Фото: Олег УКЛАДОВ

15 августа в Алтайском крае спасли очередного заблудившегося в лесу человека. Пожилой мужчина отправился гулять по лесу, но обратный путь найти не смог, поэтому начал звонить по единому номеру вызова экстренных служб. Найти его и спасти удалось лишь на вторые сутки.

По данным краевого управления Росгвардии, 68-летний мужчина потерялся в труднодоступном лесном массиве вблизи станции Тягун в Заринском районе. Его предупредили, что будут вести воздушные поиски, однако вскоре он перестал выходить на связь.

- В поисках попавшего в беду гражданина был задействован беспилотный летательный аппарат авиационного отряда специального назначения управления Росгвардии. На следующий день к поисковой операции привлекли вертолет авиаотряда Росгвардии и сотрудников ОМОН. Росгвардейцам удалось обнаружить потерявшегося, который подавал опознавательные сигналы. Но из-за густого леса осуществить посадку вертолета оказалось невозможным, - отметили в управлении.

Тогда было принято решение о десантировании сотрудника ОМОНа. Причем силовик был без парашюта, его спустили с помощью специального снаряжения. Уже после того, как он оказался в лесу, ему пришлось пройти километр прежде чем найти мужчину. Далее их подняли на борт, используя лебедку.

Потерпевшего доставили в больницу, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Кстати, сейчас в Алтайском крае разыскивают еще двух женщин (1965 и 1988 годов рождения), отправившихся в лес. Как рассказал глава Сибирского сельсовета Олег Боронин на своей странице в Facebook, они отправились за грибами в СНТ «Моторостроитель» Первомайского района, на связь последний раз выходили вчера вечером. Тех, кому что-либо известно об их местонахождении, просят сообщить.

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