Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 16 августа 2020: больше 10,5 тысяч инфицированных

Почти девять тысяч человек в Алтайском крае уже вылечились от коронавируса Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Алтайского края на 16 августа, число инфицированных коронавирусом в регионе уже превысило 10,5 тысяч человек.

По последней информации, только за минувшие сутки в крае было зарегистрировано еще 89 новых случаев. Из них: Барнаул – 51, Бийск – 7, Славгород – 6, Первомайский район – 5, Новоалтайск – 4, ЗАТО Сибирский – 3, Рубцовск , Тальменский, Благовещенский, Волчихинский районы – по 2 заболевших, Зональный, Локтевский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Топчихинский районы – по 1 заболевшему. Таким образом, общее число зараженных составляет 10534.

Данные на 23.00 15 августа 2020 г. (фото: https://yandex.ru/covid19/)

При этом уже несколько дней держится стабильное высокое число вылечившихся. За минувшие сутки выписку получили 134 пациента (общее – 8886). Лечение продолжают 1373 человека. Из них чуть больше половины в стационарах, остальные – на домашнем наблюдении. Кроме того, на самоизоляции остается чуть больше трех тысяч человек.

- Закончено наблюдение и самоизоляция у 44 909 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследован 344 151 человек, - отмечают в оперштабе.

Данные на 23.00 15 августа 2020 г. (фото: оперштаб АК)

Скончались за все время наблюдения ковидных больных - 275 человек (за последние сутки – шестеро). Тяжелых пациентов сейчас насчитывается больше ста, при этом к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 27.