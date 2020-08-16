Все школы Барнаула прошли приемку

Приемка образовательных организаций длилась три недели Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В пятницу, 14 августа, в Барнауле завершилась приемка образовательных учреждений города к предстоящему учебному году. Все они получили положительное заключение.

Приемка длилась три недели. В рамках этого мероприятия специальная комиссия в составе представителей минобра, комитета по образованию, сотрудников ГУ МЧС России, полиции, ГИБДД, а также общественности, проверяла не только школы, но и детские сады, а также учреждения дополнительного образования.

- Всего контролирующие органы проверили готовность 258 организаций. Из них 153 детских сада, 85 школ и 20 учреждений дополнительного образования, - отмечают в мэрии.

Готовились к процедуре абсолютно все организации, но в некоторых прежде провели масштабную работу. Так в школе №38 отремонтировали спортивную площадку, обновили покрытие и заменили ограждение. На все было потрачено два миллиона рублей. В это же время в лицее №86 капитально отремонтировали мастерские. Также на это ушло два миллиона рублей. Благодаря этому в школе будет создано 30 дополнительных мест для учащихся.

В детском саду №249 и №106 отремонтировали фасад и кровлю. На это было затрачено более 2,6 млн рублей и более 3,4 млн рублей соответственно.

В ходе проверки особое внимание было уделено пожарной безопасности. В частности, комиссия проверяла состояние путей эвакуации, наличие и исправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, наличие первичных средств пожаротушения и т.д.

- Системам автоматики на объектах образования нужно уделять повышенное внимание. Сигнал о пожаре поступает напрямую в пожарную часть, реагирование происходит немедленно, что позволяет избежать гибели, травмирования людей и потере материальных ценностей при пожаре, - подчеркнул заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Константин Илясов.

По его словам, на одной только проверке работа со школами не заканчивается. Как только дети вернутся к занятиям, вместе с учителями спасатели проведут занятия, на которых расскажут о правилах пожарной безопасности в школах и дом, а также проведут практику – тренировку по эвакуации на случай возникновения возгорания.

- Виктор Петрович (Томенко – прим.ред.) просил обратить особое внимание вопросу, который стоит остро в обществе в настоящее время, поскольку в условиях пандемии начинать учебный процесс будет достаточно сложно. На острие проблемы наряду с медиками будут стоять учителя. Не везде гладко удастся справляться со всей работой, поэтому, возможно, им необходима будет организационная помощь: проводить учебные занятия в разное время, разделять потоки учащихся, обеспечивать питание, проводить санитарно-профилактические мероприятия. Конечно, в каждом районе разные условия, но проблема все же одна, - также отметил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко во время пятничного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края.