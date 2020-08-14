Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 15 августа 2020: вновь можно приглашать гостей на регистрацию брака в ЗАГСы

На улице в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Барнауле выявили 57 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом в Алтайском крае число заболевших COVID-19 увеличилось на 85 человек. Общее число зараженных в настоящее время составляет 10445, в том числе 925 детей до 17 лет включительно. Число выздоровевших также продолжает расти, регион находится на втором этапе снятия ограничительных мер. В связи с этим молодоженам разрешили приглашать гостей на регистрацию брака.

В настоящее время проходят лечение – более 1400 человек, из них в госпиталях находятся свыше 800 пациентов, амбулаторное лечение получают более 500 человек. Тяжелобольных пациентов – 110, а на аппарате ИВЛ – 30, пишет региональный оперштаб.

Данные на 23 часа 14 августа 2020 (фото: yandex.ru/covid19/)

Отметим, что из общего числа заболевших 171 случай – завозные, 5270 – по контакту с ранее заболевшими. 2565 – у больных внебольничной пневмонией, 3370 – у заболевших ОРВИ, в 4510 случаях – бессимптомное течение.

Число выздоровевших также растет с каждым днем. Из больниц края уже выписали более 8700 человек.

При этом за весь период пандемии в Алтайском крае скончались 269 человек с коронавирусом. От COVID-19 – 109 человек, по иным причинам смерти – 156 пациентов.

Данные на 23 часа 14 августа 2020 (фото: оперштаб)

Под меднаблюдением и на самоизоляции до сих пор находятся более 2 тыс. человек. Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали почти 341 тыс. человек.

Гости на бракосочетаниях

С пятницы, 14 августа, разрешено проведение церемоний бракосочетания в присутствии родителей и близких родственников.

В зале могут присутствовать не более 10 человек, включая сотрудника ЗАГСа, проводящего регистрацию, и молодоженов. При этом, как и прежде все участники церемонии должны носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию.

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При этом общее число присутствующих в торжественном зале все еще ограничено (подробнее)