Погода на выходных в Алтайском крае будет дождливой и ветреной

В выходные восточных районах возможны дожди. Фото: Олег УКЛАДОВ

В эти выходные, 15 и 16 августа, погода в Алтайском крае будет переменчивой. Днем столбик термометра поднимется до отметки +26 градусов, возможны дожди, сообщает алтайский ЦГМС.

В беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” ведущий синоптик алтайского Гидрометцентра Эдуард Болгов сообщил, что циклон, который задержался в регионе, уходит на восток. На смену ему в Алтайский край придет антициклон. В связи с этим в выходные восточных районах возможны дожди, но в регионе будет тепло.

Погода в субботу

Ночью 15 августа в регионе температура воздуха составит +9...+14 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +20...+25 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В краевой столице ночью будет +11...+13 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер западный, 3-8 м/с.

Днем в Барнауле температура воздуха составит +20...+22 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер западный, 3-8 м/с.

Погода в воскресенье

Ночью 16 августа в регионе температура воздуха составит +8...+13 градусов. Местами по востоку кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

Днем в крае воздух прогреется до +21...+26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью будет +10...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

Днем в Барнауле температура воздуха составит +22...+24 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

По предварительному прогнозу, к понедельнику в Алтайском крае ожидается ясная погода, без осадков. Ночью будет относительно прохладно +10…+15 градусов, а днем столбик термометра поднимется вверх, воздух прогреется до +24…+29 градусов.

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