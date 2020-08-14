В отпуск без забот

В отпуске возможны перегрев на солнце, солнечные ожоги Фото: pixabay.com

В разгар сезона отпусков, когда все больше наших жителей отправляются за пределы региона, специалисты Территориального фонда ОМС Алтайского края напоминают, что полис ОМС действует на всей территории Российской Федерации и гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи по базовой программе обязательного медицинского страхования.

Полис обязательного медицинского страхования является основным документом, по которому можно получить бесплатную медицинскую помощь в медицинских организациях, работающих в системе ОМС. Как отметили в ТФОМС, если по какой-то причине вам как иногороднему отказали в бесплатной медицинской помощи, то необходимо обратиться к руководителю медицинской организации. Также для выяснения всех нюансов получения необходимой помощи можно позвонить страховому представителю в страховую компанию, ее телефон для связи указан в полисе.

Добавьте в телефон номера горячих линий

Также во всех субъектах Российской Федерации действуют горячие линии территориальных фондов обязательного медицинского страхования, при обращении на которые граждане смогут получить консультативную помощь по интересующим вопросам. Информация о горячих линиях по всем субъектам Российской Федерации размещена на сайте Федерального фонда обязательного медицинского страхования. И все же в фонде советуют внести телефон горячей линии своей страховой медицинской организации или ТФОМС в записную книжку мобильного телефона, чтобы при необходимости всегда оперативно получить квалифицированную консультацию специалистов.

По телефонам горячей линии операторы контакт-центра - страховые представители первого уровня - дают консультации, касающиеся в том числе порядка оказания бесплатной медицинской помощи, условий и сроков ее предоставления, адресов и режима работы медицинских организаций, выбора медицинской организации или страховой компании, оформления полисов ОМС. Как показывает практика, большинство вопросов можно оперативно решить непосредственно на месте, а специалисты контакт-центра подскажут, как нужно действовать в сложившейся ситуации.

Для экстренной помощи не нужен полис ОМС

Необходимо также знать, что медицинская помощь по экстренным показаниям, когда есть угроза жизни человека, оказывается без предъявления полиса ОМС. Человеку обязаны оказать экстренную медицинскую помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи или помочь в ближайшей медицинской организации в случае внезапного ухудшения здоровья, представляющего угрозу жизни (острые внезапные боли, кровотечения, нарушения сердечного ритма, удушье и т. д.). Отсутствие на руках полиса и паспорта не является причиной отказа в экстренной медицинской помощи, - подчеркнули в ТФОМС.

Если уезжаете надолго

Если вы планируете уехать в другой регион на длительный срок и знаете, что в это время может понадобиться плановая медицинская помощь, прикрепитесь к поликлинике по месту временного пребывания, оформив заявление о прикреплении на имя руководителя медицинской организации.

Пресс-служба ТФОМС АК.

Полезные телефоны

Задать вопросы по обязательному медицинскому страхованию и оказанию бесплатной медицинской помощи можно по одному из телефонов:

- ТФОМС Алтайского края - 8-800-775-85-65 (звонок бесплатный)

- Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» - 8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный)

- филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае - 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный)

- филиал «Алтайский АО «СГ «Спасские ворота-М» - 8-800-770-07-99 (круглосуточно, звонок бесплатный)

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