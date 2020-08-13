Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 14 августа 2020: в крае открываются больницы и поликлиники

В Алтайском крае открыли еще 28 лечебных учреждений Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 87 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в крае составило 10360 человек. По данным оперштаба, на сегодняшний день проходят лечение 1467 человек, из них в госпиталях находятся 877 пациентов, амбулаторное лечение получают 590 человек.

Данные на 23.00 13 августа. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Выписались из больниц региона 114 человек. Общее число выздоровевших составило 8628 человек.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано еще восемь смертельных случаев у пациентов, которые были заражены коронавирусом. Только в двух из них причиной летального исхода стал COVID-19. За весь период скончалось 265 человек, зараженных коронавирусом. Непосредственно от ковида умерли 107 пациентов.

Данные на 23.00 13 августа. Фото: оперштаб АК

Открытие больниц и поликлиник

В Алтайском крае открыли еще 28 лечебных учреждений. Минздрав региона допустил их к первому этапу снятия ограничений на оказание плановой медпомощи.

В числе открывшихся учреждений Алтайский краевой центр крови, наркологический диспансер, психиатрическая больница № 1, врачебно-физкультурный диспансер, онкологический диспансер, психиатрическая больница № 2, краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, краевая офтальмологическая больница, кожно-венерологический диспансер, детская стоматологическая поликлиника, краевая стоматологическая поликлиника, перинатальный центр и другие медорганизации.

На первом этапе снятия ограничений на плановую медицинскую помощь в амбулаторных условиях взрослым будут доступны осмотры для определения профессиональной пригодности, проведение профилактических прививок по показаниям, диспансеризация, стоматология.

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