Госпожа Шарлотка и Венский штрудель

Вкусные рецепты из яблок Фото: pixabay.com

Август - месяц красивого звездного неба, бархатной погоды и наливных яблок. 19 августа грядет красивый праздник - Яблочный Спас. С древних времен хозяйки в этот день готовили ароматные яблочные пироги, один другого вкуснее. Накануне праздника бабушка Алейка дарит два замечательных рецепта - шарлотки и штруделя.

«Госпожа Шарлотка»

Понадобится:

Яйца - 3 штуки;

Сахар - 2/3-1 стакан (в зависимости от того, насколько кислые яблоки);

Мука «Алейка» - 1 стакан;

Яблоки - 6 шт. среднего размера (либо 24 ранетки);

Сливочное масло для смазки сковороды;

Щепотка соды или разрыхлителя;

По желанию: корица, цедра апельсина, ягоды.

Способ приготовления:

Яйца хорошенько взбить с сахаром миксером до консистенции густой сметаны. Добавить щепотку соды либо разрыхлителя. Потом аккуратно вмешать стакан хорошо просеянной муки. И максимально взбить (!), чтобы тесто было густое и пышное. После этого взять 6 яблок среднего размера (или 24 ранетки), нарезать дольками и выложить в форму, смазанную маслом. Сверху залить тестом. Поставить в разогретую духовку на 30-40 минут и выпекать 30-40 минут при температуре 180 градусов. При желании в тесто можно добавлять корицу или цедру апельсина, лимона или любые ягоды по вкусу.

Венский штрудель

Вкусные рецепты из яблок Фото: pixabay.com

Понадобится:

Мука «Алейка» - 180 г;

Растительное масло «Алейка» - 3 столовые ложки;

Вода - 80 мл;

Красные яблоки - 400 г (три средних или 12 ранеток);

Сахар - 1 чайная ложка;

Изюм - 4 столовые ложки;

Сливочное масло - 30 г;

Корица - 1 чайная ложка.

Способ приготовления:

Замочите изюм. Пока он набухает, насыпьте в большую чашу или кастрюлю муку горкой, в центре сделайте ямку и добавьте туда растопленное масло и теплую воду. Далее хорошо замешивайте тесто, пока оно не станет тугим. После этого его нужно положить в другую емкость, накрыть чистым полотенцем и оставить в теплом месте на 25 минут.

Яблоки нарезать ломтиками, перед этим удалив сердцевину. Смешать сахар, изюм, яблоки и корицу. После взять тесто, которое «дошло», положить на присыпанное мукой чистое кухонное полотенце и раскатать его, насколько это возможно. После бережно и осторожно вытянуть тесто руками, чтобы оно стало не толще листа бумаги. И на эту тоненькую «бумагу» равномерно распределить яблочную смесь. Затем аккуратно свернуть штрудель и смазать его сливочным маслом.

Прогреть духовку до 180 градусов. Выпекать примерно 20-25 минут до золотистого цвета. Каждые 7 минут необходимо открывать духовку и промазывать штрудель сливочным маслом. Подавать, посыпав сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

«Алейскзернопродукт им. С. Н. Старовойтова»

На правах рекламы.