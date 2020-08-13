А воз и ныне там. Барнаульский парк, из-за которого развернулась «война», продолжает утопать в мусоре

Желающих убрать мусор и старые деревья в парке не нашлось Фото: Анна СЕМИНА

Какая же благодать в жаркий летний день оказаться в тени парка. Тут же на ум приходят красивые европейские пейзажи, но суровая барнаульская реальность быстро возвращается на землю.

Чья земля?

О парке имени Ленина, что рядом с барнаульским зоопарком, уже давно ходят легенды, как об одном из самых злачных мест города. Кажется, хуже только парк «Юбилейный», где буквально несколько дней назад обнаружили якобы логово сатанистов. Правда, позже информацию опровергли. Но, тем не менее, теперь это еще один из поводов для обсуждения.

А вот о парке, который стоит на границе Индустриального и Ленинского районов, не вспоминали с начала весны, когда администрация города подыскала для регионального минспорта место под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Сиреневой и тем самым на время закрыла конфликт с «зелеными» активистами, которые были категорически против капитального строительства.

Почему на время? Просто земля все еще сохраняет свое назначение - строительство спорткомплексов и профильное ведомство в любой момент готово начать работу, только дайте отмашку.

Парк имени Ленина в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

- В Барнауле планируется строительство двух спортивных комплексов. На данный момент мы имеем на руках проекты, которые прошли экспертизу по двум адресам – один находится на улице Сиреневой, второй - на улице Юрина. Как только муниципалитетом города Барнаула будет принято решение о комплексном благоустройстве территории, внутри которой, в том числе появится и спортивный комплекс, мы готовы ортреагировать - финансы на это есть, - говорит министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. - На сегодняшний день это средства заложены на 2024 год. Заглядывая вперед, хотелось бы, чтобы площадки под такие объекты были потенциально готовы к размещению спорткомплексов.

Есть предложение

Тем временем жители краевой столицы подняли на повестку дня еще один вопрос. Во Власихе в скором времени откроется новый детский сад и родители ребятишек, которые туда пойдут, уже сейчас задумываются о будущем своих малышей. В том числе по теме спорта, но в близлежащем районе никаких спортивных сооружений или секций нет. Местные жители вышли на министра спорта Алтайского края с инициативой рассмотреть земельный участок, который находится от детского садика в пешей доступности, в качестве места под возможное строительство спортивного комплекса.

Сломанные деревья никто не вывозит Фото: Анна СЕМИНА

- Мы готовы рассмотреть любую инициативу, которая будет обоснована. Единственное – мы сравниваем необходимую загрузку и востребованность в сравнении с другими муниципалитетами. Напомню: Алтайский край состоит из 59 сельских районов, десяти муниципальных городских округов и поэтому точно такие же потребности, в том числе, есть и по другим местам. Повторюсь, для Барнаула на данный момент есть подтвержденное финансирование двух спортивных комплексов, а также необходимая сумма в резерве. Расположение этого объекта будет рассматриваться исходя из потребностей запросов муниципалитетов, - ответил Алексей Перфильев.

А пока власти решают, где строить, а где нет, территория продолжает приходить в негодность. Парк имени Ленина все также утопает в мусоре и в поломанных деревьях, которые никто не вывозит. Чистой остаётся территория только вдоль центральной аллеи, за которой, по всей видимости, ухаживают сотрудники зоопарка, чтобы окончательно не распугать своих посетителей, но стоит зайти чуть вглубь и настроение окончательно портится. Проект по строительству ФОКа отклонили, партнеры минспорта, наперебой кричащие о желании помочь в благоустройстве парка растворились, как утренняя дымка. Парк вновь оказался никому не нужным, кроме горожан, которые уже не знают к кому обратиться, чтобы территорию привели в достойный вид.

Сломанные деревья никто не вывозит Фото: Анна СЕМИНА

Березы вне закона

А тем временем в Барнауле едва не разгорелся еще один конфликт с участием «зеленых». Во время ежегодной опрессовки Сибирская генерирующая компания занялась перекладкой участка тепловой сети на улице Георгиева и все бы ничего, но под корень была спилена целая березовая аллея, которая многие годы радовала местных жителей. В один прекрасный день здесь не досчитались 18 деревьев, которых, судя по всему, больше никогда не будет. Правда, как оказалось, они и до этого здесь были вне закона.

- 18 берез были высажены по центру проходящей тепловой сети, хотя согласно строительным нормам Госстроя России от 2000 года — высадка деревьев и кустарников в пределах территории охранных зон тепловых сетей запрещена, так как это может создать опасность во время эксплуатации трубопроводов — растущие корни могут повредить трубу, и в дальнейшем мешать проведению ремонтов. Поэтому восстановить, попавшие под снос деревья, на том же месте невозможно, - прокомментировали произошедшее в СГК.

Будут ли они, согласно действующему законодательству компенсированы в других местах микрорайона – пока не известно.

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