Мэрия Барнаула показала яркие плакаты ко Дню города

Плакат ко Дню города. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В 2020 году краевая столица отметит юбилей – 290 лет со дня основания. В честь этого праздника разработали макеты праздничных плакатов, которыми украсят улицы города, пишет официальный сайт Барнаула.

Плакат ко Дню города. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В комитете по строительству, архитектуре и развитию города разработали рекомендации по созданию плакатов с тематикой празднования Дня города.

Плакат ко Дню города. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

–Учитывая, что 2020 год – юбилейный со дня образования Барнаула, концепцией предусмотрена тема юбилеев в различных отраслях жизни города: архитектурной, промышленной, транспортной, культурной, учебной, социальной и т.д., в том числе исторические особенности значимых организаций, – сообщают в пресс-службе.

Плакат ко Дню города. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Кроме того, до 3 сентября Барнаул украсят баннерами, флажками, светодиодами другими элементами по мотивам предложенной концепции. Все плакаты можно посмотреть на сайте города.

Плакат ко Дню города. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В мэрии подчеркнули, что разработанными макетами для праздничного оформления могут воспользоваться все желающие.

Как пройдет День города

Напомним, в этом году праздник в честь 290-летия краевой столицы проведут 19 сентября, пусть и чуть позже обычного, но того требует сложная эпидобстановка. В городе будет на что посмотреть. Так, например, в краевую столицу прилетит пилотажная группа «Стрижи». Летчики продемонстрируют самые яркие фигуры высшего пилотажа. В авиашоу примут участие самолеты МИГ-29. Накануне они проведут тренировку над Обью в районе речного вокзала.

Плакат ко Дню города. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На правом берегу реки Оби пройдут выступления бронетанковой техники воинской части 63753. Покажут свою мощь Т-72, Т-80 и БМП. Также горожане смогут посмотреть выставку военной техники и вооружения, образцов военной формы одежды летней, зимней и соответствующей экипировки военнослужащих на фоне горной, степной, таежной и арктической местности.

Основными праздничными площадками станут: площадь Сахарова, площадь Советов, набережная реки Оби, пешеходная зона ул. Мало-Тобольской, парк культуры и отдыха «Центральный» и Нагорный парк.

Кроме того, на местном «арбате» разместится квартал ремесленников «Город мастеров», а на площади Советов пройдут мероприятия для самых активных горожан. Более полную программу празднования можно найти здесь.

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