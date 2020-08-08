Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 9 августа 2020: выздоровевших более 8 тысяч человек, заболевших свыше 9900

Общее число зараженных в настоящее время превысило 9900 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Барнауле выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом в Алтайском крае число заболевших COVID-19 увеличилось на 98 человек. Общее число зараженных в настоящее время превысило 9900 человек. В последнее время ежедневно регистрируют не более 100 инфицированных COVID-19, число выздоровевших каждый день стабильно выше, регион уже находится на втором этапе снятия ограничений

Сейчас в крае проходят лечение более 1500 человек, из них в госпиталях находятся 868 пациентов, амбулаторное лечение получает 706 человек. Тяжелобольных пациентов – 97, на аппарате ИВЛ – 29.

Данные на 23 часа 8 августа. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа заболевших 168 случаев – завозные, 5090 – по контакту с ранее заболевшими. Из 9907 заболевших COVID-19 выявлен: 2 266 – у больных внебольничной пневмонией, 3272 – у заболевших ОРВИ, в 4369 случаях – бессимптомное течение.

Число выздоровевших растет, их уже более 8 тыс. человек.

К сожалению, не остается без изменений и статистика летальных исходов. В Алтайском крае скончались 244 человека с коронавирусом, в том числе 98 случаев от COVID-19, 143 случая – иные причины смерти, 3 находятся на экспертизе.

Данные на 23 часа 8 августа. Фото: Оперштаб АК

В настоящее время под меднаблюдением и на самоизоляции находятся более 3 тыс. человек. Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали свыше 325 тыс. человек.

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