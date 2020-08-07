Яблочный Спас в Барнауле 2020: где набрать яблок и сколько это будет стоить

Цена за 1 кг яблок - 60 рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2020 году Яблочный Спас отмечают 19 августа. До праздника остается еще две недели, однако из-за аномально жаркой погоды в Алтайском крае уже созрели плоды. Уже с 31 июля в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко объявили сбор урожая.

– В этом году урожай созрел быстрее. Раньше начинали сбор как минимум на десять дней позже, – отмечает руководитель отдела Александр Канарский.

Желающих собрать яблоки пока не очень много. Видимо, многие планировали сделать это чуть позже – во второй половине августа. Поэтому сейчас отличная возможность спокойно набрать несколько килограммов свежих фруктов.

Где собирать яблоки?

В этом году барнаульцам предлагают собрать яблоки на ЭПО № 2 в районе села Шадрино и в поселке Школа Садоводов на Змеиногорском тракте. Сбор яблок ежедневно начинается в 8:00 и заканчивается в 14:00. Горожанам предлагают несколько сортов. В основном, сейчас созрели полукультурки, но есть и крупноплодные сорта.

Как доехать?

До остановки «Школа Садоводов» можно доехать на автобусах № 104 и 118 от площади Спартака и на маршрутных такси № 33 и 51. В Шадрино едут автобусы № 118, 119 до остановки «Степное-2» на Змеиногорском тракте.

Цена на яблоки

Цена за 1 кг яблок – 60 рублей. По сравнению с прошлым годом она повысилась на 10 рублей. В садоводстве объяснили, что в этом году серьезно увеличились затраты, но цену все равно старались сильно не поднимать.

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