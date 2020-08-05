Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 6 августа 2020: число выздоровевших превысило 7500. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Барнауле выявили 59 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом в Алтайском крае число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 94 человека. Общее число зараженных в настоящее время составляет 9622, в том числе 896 детей до 17 лет включительно. С каждым днем число инфицированных коронавирусом снижается, на этой неделе власти планируют обсудить возможность перехода на второй этап снятия ограничений.

Данные на 23 часа 5 августа (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

В настоящее время проходят лечение – более 1700 человек, из них в госпиталях находятся 885 пациентов, амбулаторное лечение получают 895 человек. Тяжелобольных пациентов – 100, а на аппарате ИВЛ – 33, сообщает региональный оперштаб.

Из общего числа заболевших 164 случая – завозные; 4 969 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 9 622 заболевших короновирусная инфекция выявлена: 2 122 – у больных внебольничной пневмонией, 3 235 – у заболевших ОРВИ, в 4 265 случаях – бессимптомное течение.

Данные на 23 часа 5 августа (фото: оперштаб КП)

К счастью, число выздоровевших также стремительно растет. Из больниц края уже выписали более 7600 человек.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончался 231 человек с коронавирусом. От COVID-19 – 92 человека, по иным причинам смерти – 136 пациентов. Кроме того, 3 случая находятся на экспертизе.

Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся более 2 тыс. человек. Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали свыше 315 тыс. человек.

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